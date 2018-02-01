F.Bahçe'de G.Birliği maçı hazırlıkları başladı
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 3 Şubat Cumartesi günü sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Akın Çorap Giresunspor karşısında forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.
Diğer futbolcuların koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptıkları bildirildi. Antrenmanın dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.
Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 01 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 14:23
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4 üst üste şampiyonluk
Toplam 4
Yorum
celal sen bu sene 2.ol sultanahmete e gıt sukur et ne sampıyonlugu neden bahsedıyorsun martı goremeyız bu hocayla
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Avrupa aşkına
Toplam 1
Yorum
acg Bu yönetim kulübü borç batağına soktu. Atıl durumda bir sürü futbolcu var ama ara transferde maalesef bunları gönderemedi.
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Ozan'a af yolu açıldı
Toplam 6
Yorum
MRT KADRO DIŞI KALMASI HATAYDI !! GENÇ OYUNCU DÜNYA PARALAR VERİLMİŞ !! KAYBETMEK KOLAY ÖNEMLİ OLAN KAZANMAK !!
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