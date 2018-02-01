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    01 Şubat 2018, Perşembe
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    F.Bahçe'de G.Birliği maçı hazırlıkları başladı

    F.Bahçe'de G.Birliği maçı hazırlıkları başladı

    Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 3 Şubat Cumartesi günü sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak , bu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Akın Çorap Giresunspor karşısında forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.

    Diğer futbolcuların koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptıkları bildirildi. Antrenmanın dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.

    Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

    1. 01 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:23
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