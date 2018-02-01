F.Bahçe'de G.Birliği maçı hazırlıkları başladı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Akın Çorap Giresunspor karşısında forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.

Diğer futbolcuların koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptıkları bildirildi. Antrenmanın dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.

Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.