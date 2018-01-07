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    07 Ocak 2018, Pazar
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    Konya’nın Orkan aşkı

    Konya’nın Orkan aşkı
    , uzun süredir peşinde olduğu Beşiktaş'ın genç yıldızı Orkan Çınar'dan vazgeçmiyor. Yeşil-beyazlılar, 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki oyuncuyu kiralamayı hedefliyor. Siyah-beyazlıların da kısa süre içinde Konya'ya yanıt vereceği belirtiliyor.
    1. 07 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:05
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