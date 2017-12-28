 Konya’da gündem Volkan – Fotomaç – 28 Aralık 2017 ;
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    28 Aralık 2017, Perşembe
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    Konya’da gündem Volkan

    Konya’da gündem Volkan

    Yeşil-beyazlılar, Trabzon’da beklentilerin altında kalan 30 yaşındaki oyuncu için nabız yokluyor

    Konyaspor sezon başında da çok istediği Volkan Şen için bir kez daha harekete geçti. Trabzonspor'da beklentilerin altında kalan 30 yaşındaki oyuncuyu ocak ayında kadrosuna katmayı planlayan yeşil-beyazlılar, bu transferde tüm şartları zorluyor. Teknik heyetin de alınması konusunda ısrarcı olduğu Volkan'a imza attırmayı hedefleyen yeşil-beyazlılar, kısa süre içinde bu transferi bitirmeyi amaçlıyor. Trabzon formasıyla ligde 3 maçta 60 dakika sahada kalan Volkan, Türkiye Kupası'nda 1 karşılaşmaya çıktı, 2 gol attı.
    1. 28 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:33
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