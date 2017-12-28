 Atiker Konyaspor izne çıktı – Fotomaç – 28 Aralık 2017 ;
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    28 Aralık 2017, Perşembe
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    izne çıktı

    Atiker Konyaspor izne çıktı

    ’da devre arası kamp çalışmaları öncesi futbolculara 6 gün izin verildi.

    Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Trabzonspor'u 1-0 mağlup eden 'da bu maçın ardından oyunculara 6 gün izin verildi. Yeşil-beyazlılar 3 Ocak'ta Antalya Belek'te bir araya gelerek devre arası kamp çalışmalarına başlayacak. Kamp bitiş tarihi Trabzonspor ile oynanacak rövanş maçının tarihi açıklandıktan sonra netleşecek.

    1. 28 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:11
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