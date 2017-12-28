Atiker Konyaspor izne çıktı
Atiker Konyaspor’da devre arası kamp çalışmaları öncesi futbolculara 6 gün izin verildi.
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Trabzonspor'u 1-0 mağlup eden Atiker Konyaspor'da bu maçın ardından oyunculara 6 gün izin verildi. Yeşil-beyazlılar 3 Ocak'ta Antalya Belek'te bir araya gelerek devre arası kamp çalışmalarına başlayacak. Kamp bitiş tarihi Trabzonspor ile oynanacak rövanş maçının tarihi açıklandıktan sonra netleşecek.
- 28 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 12:11
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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‘Sorun’ isteseydim Balotelli’yi alırdım
Toplam 1
Yorum
ruhi mücerret ben arfa şişirme bir oyuncu zaten gelmesin .
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Cenk Tosun, Everton'da!
Toplam 21
Yorum
10ur en fazla bir sezon sonra bursa veya antep e gider. oynayacağı en zor lig. orada boş beleş alan bırakmazlar adama Cenk!
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Cyle Larin’e yakın takip
Toplam 5
Yorum
Kara KARTAL iNSALLAH DOGRUDUR GENC BONSERVISI YOK
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