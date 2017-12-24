 Konya’da 2 farklı isim – Fotomaç – 24 Aralık 2017 ;
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    24 Aralık 2017, Pazar
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    Konya’da 2 farklı isim

    Konya’da 2 farklı isim
    Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek de Göztepe ile yaptıkları maçın 11'ine göre takımını 2 değişiklikle sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adam, Göztepe maçının ilk 11'inde yer alan Selim Ay ve Wilfred Moke'nin yerine Ali Çamdalı ve Jens Jonsson'ı 11'e dahil etti.
    1. 24 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:26
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