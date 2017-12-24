Konya’da 2 farklı isim

Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek de Göztepe ile yaptıkları maçın 11'ine göre takımını 2 değişiklikle sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adam, Göztepe maçının ilk 11'inde yer alan Selim Ay ve Wilfred Moke'nin yerine Ali Çamdalı ve Jens Jonsson'ı 11'e dahil etti.