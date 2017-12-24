 Fırsatı kaçırdık – Fotomaç – 24 Aralık 2017 ;
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    24 Aralık 2017, Pazar
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    Fırsatı kaçırdık

    Fırsatı kaçırdık

    Konyaspor’un hocası Mehmet Özdilek, “Kazanabileceğimiz bir maçtan beraberlikle ayrıldık” dedi

    Süper Lig'de ilk yarının son haftasında evinde Fenerbahçe ile karşılaşan Konyaspor'da teknik direktör Mehmet Özdilek galibiyeti kaçırdıklarını söyledi. Sarı-lacivertli ekip karşısında girdikleri pozisyonları değerlendiremediklerini belirten Özdilek, "Fırsatları değerlendiremeyince 1 puanla yetinmek zorunda kaldık" dedi.

    SERKAN ÇOK İYİYDİ
    Özdilek maçın son dakikasında kaleci Serkan'ın çıkardığı pozisyon için de, "Yakın mesafeden vuruşta mükemmel bir refleksle topu çıkardı. Oyuncularımın hepsini kutluyorum. İkinci yarıda daha iyi olacağız" diye konuştu.
    1. 24 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:43
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