Fırsatı kaçırdık
Konyaspor’un hocası Mehmet Özdilek, “Kazanabileceğimiz bir maçtan beraberlikle ayrıldık” dedi
SERKAN ÇOK İYİYDİ
Özdilek maçın son dakikasında kaleci Serkan'ın çıkardığı pozisyon için de, "Yakın mesafeden vuruşta mükemmel bir refleksle topu çıkardı. Oyuncularımın hepsini kutluyorum. İkinci yarıda daha iyi olacağız" diye konuştu.
- 24 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:43
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G.Saray'ın eski yıldızı intiharın eşiğinde!
Toplam 5
Yorum
Teko Abi Beşiktaş alsın adam iyiydi gs haksızlık yaptı adam iyide oyuncu türk takımlarından biri renklerine bağlasın
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Olcay Şahan’ın ağabeyine 500 bin euro
Toplam 2
Yorum
zz61 bitik volkanı burak istedi diye al m.ekiciyi fb satma 2.5m zarar et olcayın kardeşine 500 öde ohh hacıbaba teknesi.bi akıllı adam glmiyckmi
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Evlere şenlik hata
Toplam 9
Yorum
sinan pas atan topçu o kafası ne işi yarıyosa yahu bi kaldır sağına soluna baksan bu hatayıda yapmazsın
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