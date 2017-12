Konya nefes aldı

Süper Lig’de haftanın kapanış maçında Kardemir Karabükspor’u ağırlayan Atiker Konyaspor, Skubic (penaltıdan) ve Milosevic’in golleriyle 4 haftalık 3 puan özlemine son verdi. Karabük ise üst üste 7. haftayı puansız kapadı

Atiker Konyaspor'un 4 haftalık galibiyet hasreti Karabük karşısında son buldu: 2-0. Süper Lig'de 15. haftanın kapanış maçında Karabükspor'u ağırlayan yeşil-beyazlılar, ilk yarıyı Skubic'in penaltı golüyle önde kapadı. 17. dakikada Musa Araz'ın pasında Bourabia, kaleci Çağlar'ın müdehalesi ile yerdekaldı. Bir dakika sonra kullanılan penaltı atışında topun başına gelen Skubic gole çevirdi.



İSTATİSTİK YETMEDİ

Deplasmanda olmasına rağmen istatistikleride Konyaspor'a üstünlük kuran konuk Karabük, beraberlik golünü bulamazken, 90+1'de Milosevic'in golüyle yıklıdı. Bu dakikada Skubic'in kullandığı taç atışında ceza sahasında topu alan Bourabia, son çizgiye yakın yerden geriye doğru çıkararak meşin yuvarlağı Milosevic'e gönderdi. Bu futbolcu da fileleri havalandırıp skoru belirledi: 2-0.