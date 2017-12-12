Konya nefes aldı
Süper Lig’de haftanın kapanış maçında Kardemir Karabükspor’u ağırlayan Atiker Konyaspor, Skubic (penaltıdan) ve Milosevic’in golleriyle 4 haftalık 3 puan özlemine son verdi. Karabük ise üst üste 7. haftayı puansız kapadı
İSTATİSTİK YETMEDİ
Deplasmanda olmasına rağmen istatistikleride Konyaspor'a üstünlük kuran konuk Karabük, beraberlik golünü bulamazken, 90+1'de Milosevic'in golüyle yıklıdı. Bu dakikada Skubic'in kullandığı taç atışında ceza sahasında topu alan Bourabia, son çizgiye yakın yerden geriye doğru çıkararak meşin yuvarlağı Milosevic'e gönderdi. Bu futbolcu da fileleri havalandırıp skoru belirledi: 2-0.
- 12 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 00:44
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Maradona'nın Hindistan'da heykeli dikildi
Toplam 1
Yorum
Okan Messi ve Ronaldo o kupanın yanında ancak sen ben gibi gidip resim çekinir
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Beşiktaş'ın B.Münih ile eşleşmesi Alman basınında
Toplam 5
Yorum
seda yalancilar kurayi bayern secti,ben biliom nasil oldunu ama varya sen pisman olcan bayren sectine pisman olucan
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Göztepe durdurulamıyor!
Toplam 1
Yorum
alitan35 Daha yeni başladık,bundan sonra da hiç durdurulamaz GÖZTEPEMİZ..
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