Aston Villa - Ajax maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Aston Villa - Ajax maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı devam ediyor. Aston Villa ile Ajax karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Aston Villa - Ajax maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

ASTON VILLA - AJAX MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Aston Villa - Ajax maçı 14 Mart Perşembe günü TSİ 23:00'te TV 8,5'ta canlı yayınlanacak.

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