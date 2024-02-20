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Gent - Maccabi Haifa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Gent ile Maccabi Haifa karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gent - Maccabi Haifa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2024 Salı 11:20 Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2024 Salı 11:30
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Gent - Maccabi Haifa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Gent - Maccabi Haifa maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı devam ediyor. Gent ile Maccabi Haifa karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Gent - Maccabi Haifa maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

GENT - MACCABI HAIFA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Gent - Maccabi Haifa maçı 21 Aralık Çarşamba günü TSİ 20:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

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