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Club Brugge - Bodo Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Club Brugge ile Bodo Glimt karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Club Brugge - Bodo Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2023 Perşembe 09:31 Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 Perşembe 09:40
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Club Brugge - Bodo Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Club Brugge - Bodo Glimt maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı grup maçlarıyla devam ediyor. Club Brugge ile Bodo Glimt karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Club Brugge - Bodo Glimt maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

CLUB BRUGGE - BODO GLİMT MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Club Brugge - Bodo Glimt maçı 14 Aralık Perşembe günü TSİ 23:00'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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