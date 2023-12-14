Club Brugge - Bodo Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Club Brugge - Bodo Glimt maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı grup maçlarıyla devam ediyor. Club Brugge ile Bodo Glimt karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Club Brugge - Bodo Glimt maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

CLUB BRUGGE - BODO GLİMT MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Club Brugge - Bodo Glimt maçı 14 Aralık Perşembe günü TSİ 23:00'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.