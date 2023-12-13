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Fenerbahçe Konferans Ligi'nde Spartak Trnava'yı konuk edecek

Son dakika spor haberleri... UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe, grubunun 6. ve son maçında Slovakya ekibi Spartak Trnava'yı ağırlayacak. İşte detaylar...

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2023 Çarşamba 09:48
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Fenerbahçe Konferans Ligi'nde Spartak Trnava'yı konuk edecek

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 6. ve son hafta maçında 14 Aralık Perşembe günü Slovakya'nın Spartak Trnava ekibiyle sahasında karşılaşacak.

Ülker Stadyumu'nda saat 20.45'te oynanacak müsabakayı, Kuzey Makedonya Futbol Federasyonundan hakem Aleksandar Stavrev yönetecek.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde elemeler ve grup maçlarında bu sezon boy gösterdiği ilk 9 maçta rakiplerini mağlup eden Fenerbahçe, son 2 mücadelesinden ise mağlup ayrıldı. Grupta 9 puanı bulunan sarı-lacivertli takım, önce Bulgaristan deplasmanında Ludogorets'e 2-0, ardından Danimarka'da Nordsjaelland'a 6-1 mağlup olarak grupta üçüncü sıraya geriledi.

İlk iki sırada bulunan Nordsjaelland ve Ludogorets, Bulgaristan'da karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, Spartak Trnava'yı yenmesi durumunda gruptan çıkacak.

Ludogorets-Nordsjaelland mücadelesinin berabere bitmesi durumunda Fenerbahçe, alacağı galibiyetle grubu lider olarak da tamamlayabilecek.

Sarı-lacivertli takım, rakibi karşısında olası beraberlikte ise grup ikinciliği için Ludogorets'in Nordsjaelland'e yenilmesini bekleyecek.

Ligde 5 maçta 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Spartak Trnava ise bu sezon Avrupa'daki son maçına Kadıköy'de çıkacak.

Fenerbahçe, gruptaki ikinci maçında Trnava deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönmüştü.

FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

Fenerbahçe, Spartak Trnava mücadelesinde sakatlıkları bulunan Becao ve Zajc, forma giyemeyecek.

Bir süredir takımla birlikte çalışan ancak maç eksikleri bulunan Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş'la ilgili son kararı ise teknik ekip verecek. İsmail Kartal ve yardımcıları, bu oyuncuların form durumlarının yeterli olması halinde iki oyuncuyu maç kadrosuna dahil edebilir.

KARTAL İDEAL 11'LE SAHADA YER ALMAYI PLANLIYOR

Ludogorets ve Nordsjaelland maçlarında alınan mağlubiyetlerin ardından grupta üçüncü sıraya gerileyen Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, yarınki maçta ideal kadroyu sahaya sürmeyi planlıyor.

Beşiktaş deplasmanında alınan 3-1'lik galibiyetle takımda moraller yükselirken, Kartal'ın ilk 11'de tek değişikliği UEFA listesinde bulunmayan Samet Akaydın'dan yana yapması bekleniyor. Bu futbolcunun yerine savunmada Djiku-Oosterwolde ikilisi formaya yakın duruyor.

TADİC VE SZYMANSKİ BU SEZON 27. MAÇLARINA ÇIKACAK

İsmail Kartal'ın bu sezon en çok forma verdiği iki isim olan Tadic ve Szymanski'yi, Spartak Trnava karşısında da ilk 11'de görev vermesi bekleniyor.

Dusan Tadic ve Sebastian Szymanski, bu sezon lig ve Avrupa'da oynanan 26 maçın tamamında süre alırken attıkları goller ve yaptıkları asistlerle de dikkati çektiler.

Tadic bu sezon forma giydiği resmi maçlarda 11 gol atıp 7 de asist yaparak 18 gole katkı sağlarken, Szymanski ise 26 karşılaşmada 11 kez gol sevinci yaşayıp 10 da asist yaptı.

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