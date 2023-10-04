Haberler Konferans Ligi Beşiktaş Konferans Ligi'nde Lugano'yu konuk edecek

Beşiktaş Konferans Ligi'nde Lugano'yu konuk edecek

Beşiktaş UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci maçında perşembe günü sahasında İsviçre temsilcisi FC Lugano'yu konuk edecek. Siyah-beyazlı, ekip aynı zamanda Avrupa’da 238. sınavına çıkacak. Şenol Güneş ise rekor için sahaya çıkacak.

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2023 Çarşamba 10:03 Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2023 Çarşamba 10:05
Beşiktaş Konferans Ligi'nde Lugano'yu konuk edecek

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci haftasında FC Lugano'yu konuk edecek. Perşembe günü Beşiktaş Stadyumu'nda oynanacak müsabaka 19.45'te başlayacak.

Siyah-beyazlılar, Konferans Ligi macerasına 2. turdan başladı. Kartal, Arnavutluk temsilcisi Tirana, Azerbaycan takımı Neftçi Bakü ve Ukrayna'dan Dinamo Kiev'i eleyerek gruplara kaldı. Grubun ilk maçında Kartal, deplasmanda Club Brugge ile 1-1 berabere kalmıştı.

AVRUPA'DA 238. KARŞILAŞMA

Beşiktaş, Lugano maçıyla birlikte Avrupa kupalarındaki 238. mücadelesini oynayacak. Geride kalan 237 müsabakada siyah-beyazlı takım, 90 galibiyet, 48 beraberlik ve 99 yenilgi aldı. Söz konusu maçlarda 311 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 350 gol gördü.

BU SEZON NAMAĞLUP

Kara Kartal, bu sezon Avrupa Konferans Ligi'nde oynadığı 6 müsabakadan da galibiyetle ayrıldı. 2. Eleme Turu'nda Tirana'yı 3-1 ve 2-0'lık skorlarla mağlup eden siyah-beyazlı ekip, 3. Eleme Turu'nda ise Neftçi'yi 3-1 ve 2-1'le geçti. Play-off'ta da Mircea Lucescu'nun takımı Dinamo Kiev'i 3-2 ve 1-0 yenip, grupların ilk mücadelesinde Brugge'la 1-1 berabere kalarak namağlup serisini sürdürdü.

ŞENOL GÜNEŞ REKORU EGALE ETMEK İSTİYOR

Bu sezon Avrupa'da oynadığı 6 maçtan da galip ayrılan siyah-beyazlı takım, grubun ilk müsabakasında Club Brugge deplasmanından 1 puan alarak yenilmezlik serisini 7 maça taşıdı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Lugano karşılaşmasında da kaybetmemesi halinde Avrupa kupalarındaki en uzun süreli yenilmezlik rekorunu tekrarlayacak.

2010-2011 sezonunda Kara Kartal, UEFA Avrupa Ligi'nde 8 maç mağlup olmayarak Avrupa'da tarihinin en uzun süreli serisini yakalamış ve bu seri 3-1 kaybedilen Porto maçıyla sonlanmıştı.

CENK TOSUN EN GOLCÜ OLMAK İÇİN SAHAYA ÇIKACAK

Siyah-beyazlı ekipte Avrupa'da en fazla fileleri havalandıran futbolcu 14 golle Oktay Derelioğlu. Derelioğlu'nu 12'şer golle Cenk Tosun, Querasma ve Bobo takip ediyor.

Cenk, Lugano karşısında 2 gol atması halinde Oktay Derelioğlu'nu yakalayacak. Milli futbolcu, hat-trick yapması durumunda ise Beşiktaş'ın, Avrupa'daki en golü futbolcusu ünvanını ele geçirecek.

DAVID FUXMAN DÜDÜK ÇALACAK

Beşiktaş - Lugano mücadelesinde İsrailli hakem David Fuxman düdük çalacak. Fuxman'ın yardımcılıklarını Omer Barbiro ve Rostislav Talis yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Erez Papir olacak. Maçta VAR koltuğunda Ziv Adler, AVAR'da Nati Dotan oturacak.

DİĞER
Ünlü isimler 90'lar akımına kapıldı! Çağla Şıkel, Berfu Yenenler, Aslı Bekiroğlu...
Ankara'daki saldırıda ikinci teröristin de kimliği belli oldu! Saldırı öncesi alçak tuzak: Yol kesip 5 kişiyi daha öldüreceklerdi
"Düşler tiyatrosu kabuslar evine dönüştü"
İşte ülke puanındaki güncel sıralama
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe Spartak Trnava'ya konuk olacak
Spartak Trnava - Fenerbahçe maçı ne zaman?
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONEL ALIM
MÜGE ANLI CANLI İZLE - Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm izle
trt spor izle - TRT SPOR CANLI İZLE
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hul City 8 maç sonra mağlup Hul City 8 maç sonra mağlup 09:16
Başkan açıkladı! F.Bahçe'de Tadic endişesi Başkan açıkladı! F.Bahçe'de Tadic endişesi 09:11
JAPONYA TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI CANLI JAPONYA TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI CANLI 08:59
Antalyaspor'da Galatasaray mesaisi Antalyaspor'da Galatasaray mesaisi 08:42
O isme büyük övgü! "Her maç mükemmel oynuyor" O isme büyük övgü! "Her maç mükemmel oynuyor" 08:31
Galatasaray İstanbul'a döndü! Galatasaray İstanbul'a döndü! 07:55
Daha Eski
Maç sonu olay sözler! "Adeta komaya girdi" Maç sonu olay sözler! "Adeta komaya girdi" 07:52
Avrupa’nın Okan’ı Avrupa’nın Okan’ı 06:31
Zafer gösterisi Zafer gösterisi 06:31
Esas duruşa geç Erik Ten Hag! Esas duruşa geç Erik Ten Hag! 06:30
Son imparator Okan Buruk Son imparator Okan Buruk 06:28
İşte tecrübe işte Mertens İşte tecrübe işte Mertens 06:24