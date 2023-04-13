Haberler Konferans Ligi Basel - Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Basel - Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Basel ile Nice çeyrek final maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Basel - Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2023 Perşembe 11:00
Basel - Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Basel - Nice maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Çeyrek final maçında Basel ile Nice kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Basel - Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Basel - Nice maçı 13 Nisan Perşembe günü saat 22.00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

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BASEL - NICE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Basel
Hitz; Lang, Pelmard, Calafiori, Lopez; Ndoye, T Xhaka, Diouf; Males, Zeqiri, Amdoun

Nice
Schmeichel; Mendy, Ndayishimiye, Todibo, Dante, Bard; Thuram, Boudaoui; Pepe, Moffi, Laborde

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