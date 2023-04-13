Basel - Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Basel - Nice maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Çeyrek final maçında Basel ile Nice kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Basel - Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Basel - Nice maçı 13 Nisan Perşembe günü saat 22.00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

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BASEL - NICE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Basel

Hitz; Lang, Pelmard, Calafiori, Lopez; Ndoye, T Xhaka, Diouf; Males, Zeqiri, Amdoun

Nice

Schmeichel; Mendy, Ndayishimiye, Todibo, Dante, Bard; Thuram, Boudaoui; Pepe, Moffi, Laborde