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Sivasspor Fiorentina: 1-4 (MAÇ SONUCU ÖZET)

UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında temsilcimiz Sivasspor, İtalyan ekibi Fiorentina'yı konuk etti. Yiğidolar deplasmanda aldığı 1-0'lık mağlubiyetin ardından kendi sahasında da 4-1'lik skorla rakibine mağlup olarak Avrupa'ya veda etti. İşte detaylar...

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2023 Perşembe 22:43 Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2023 Perşembe 22:59
Sivasspor Fiorentina: 1-4 (MAÇ SONUCU ÖZET)

UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında temsilcimiz Sivasspor, İtalyan ekibi Fiorentina ile kozlarını paylaştı. Yiğidolar deplasmanda aldığı 1-0'lık mağlubiyetin ardından rakibine sahasında 4-1'lik skorla mağlup oldu.

Karşılaşmada Sivasspor'un tek golü 35. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un ayağından geldi. Fiorentina'nın golleri ise 44. dakikada Cabral, 62'de Milenkovic 90. dakikada Castrovilli ve 78. dakikada Sivasspor'dan Goutas'ın kendi kalesine atması sonucu geldi. Ayrıca Sivasspor'da 81. dakikada Hakan Arslan kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Böyleyce Sivasspor rakibine 4-1'lik skorla mağlup olarak UEFA Konferans Ligi'ne veda etti.

MÜCADELEDEN DETAYLAR

Sivasspor, UEFA Konferans Ligi son 16 turunda ilk maçta 1-0 yenildiği İtalya'nın Fiorentina takımıyla rövanş maçında karşı karşıya geldi. Sivasspor, 35'inci dakikada Erdoğan'ın golüyle 1-0 öne geçmesine rağmen karşılaşmadan 4-1 mağlup ayrılarak Avrupa'ya veda etti. Karşılaşma öncesinde depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

4'üncü dakikada Saiz'in pasında ceza alanı dışından Caicedo'nun şutunda top yandan auta gitti.

5'inci dakikada sağdan Dodo'nun ortaladığı topa ceza alanında Cabral'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

9'uncu dakikada sol kanatta ceza alanı dışından Erdoğan'ın şutunu kaleci Terracciano kornere çeldi.

21'inci dakikada Fiorentina atağında uzak mesafeden Martinez'in şutunda top üstten auta gitti.

34'üncü dkikada orta alanda topu kapan Gonzalez, önünü boşaltıp ceza alanı dışından sert vurdu, kaleci Ali Şaşal gole izin vermedi.

35'inci dakikada sol kanattan Sivasspor etkili geldi. Saiz'in pasında topla buluşan Erdoğan'ın çaprazdan şutunda top kalecinin üzerinden filelerle buluştu: 1-0.

44'üncü dakikada Fiorentina atağında Gonzalez topu taşıdı, Bonaventura ile duvar pasını aldıktan sonra şutunu çekti. Kaleci Ali Şaşal'dan seken topu takip eden Cabral meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1.

48'inci dakikada soldan hareketlenen Mandragora, Cabral ile duvar pası yaptıktan sonra ceza alanına girdi, sol çaprazdan yerden vuruşunu kaleci Ali Şaşal kornere çeldi.

62'nci dakikada Martinez ile paslaşarak ceza alanını yaklaşan İkone'nin sol ayağı ile vuruşunda savunmadan seken top kornere çıktı.

63'üncü dakikada Fiorentina adına Mandragora'nın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Milenkovic kafa vuruşunda topu ağlara gönderdi: 1-2.

67'nci dakikada sağdan Ikone ceza alanını girdi, çizgiden içeri çevirdiği topu kaleci Ali Şaşal'ın bacaklarının arasından geçti, kale çizgisi üzerinde Murat son anda topu uzaklaştırarak mutlak golü engelledi.

74'üncü dakikada sağ kanattan Erdoğan'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza alanında yükselen Appindangoye'nun kafa vuruşunda top üstten dışarı gitti.

78'inci dakikada ceza alanında Uğur'un pasında kafayla kaleciye geri pas vermek isteyen Goutas istediğini yapamayınca topu kendi kalesine gönderdi: 1-3.

81'inci dakikada rakibine sert müdahalede bulunan Hakan Arslan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

89'uncu dakikada Sivasspor savunmasının uzaklaştırımadığı topu ceza alanında kontrol eden Castrovilli, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-4.

Golden sonra sahaya giren bir taraftar nedeniyle oyun bir süre durdu.

Karşılaşma konuk ekibin 4-1 üstünlüğü ile sona erdi.

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