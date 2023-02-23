Anderlecht - Ludogorets maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Anderlecht - Ludogorets maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Play-off turunda Anderlecht ile Ludogorets kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Anderlecht - Ludogoretsmaçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANDERLECHT - LUDOGORETS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Anderlecht - Ludogorets maçı 23 Şubat Perşembe günü saat 20:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.