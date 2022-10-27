Haberler Konferans Ligi Fiorentina 2 - 1 Başakşehir (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Fiorentina 2 - 1 Başakşehir (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Son dakika haberleri... UEFA Konferans Ligi'nde Başakşehir deplasmanda Fiorentina ile karşı karşıya geldi. İtalya'da oynanan zorlu mücadeleden temsilcimiz 2-1'lik skorla mağlup ayrıldı.

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2022 Perşembe 21:40
Fiorentina 2 - 1 Başakşehir (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Konferans Ligi A Grubu'nda Medipol Başakşehir deplasmanda Fioerentina ile kozlarını paylaştı. İtalya'daki zorlu karşılaşmada temsilcimiz Başakşehir sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Başakşehir'in tek golünü 14. dakikada Danijel Aleksic kaydetti.

Ev sahibi Fiorentina'nın galibiyet gollerini Luka Jovic kaydetti.

Başakşehir grubunda liderliğini sürdürürken 10 puanda kaldı.
İtalyan temsilcisi Fiorentina aldığı galibiyetle 10 puana yükseldi.


Başakşehir grubun son mücadelesinde sahasında İskoçya ekibi Hearts ile karşılaşacak.

Fiorentina, Rigas'a konuk olacak.

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