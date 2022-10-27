Fiorentina 2 - 1 Başakşehir (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Konferans Ligi A Grubu'nda Medipol Başakşehir deplasmanda Fioerentina ile kozlarını paylaştı. İtalya'daki zorlu karşılaşmada temsilcimiz Başakşehir sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.
Başakşehir'in tek golünü 14. dakikada Danijel Aleksic kaydetti.
Ev sahibi Fiorentina'nın galibiyet gollerini Luka Jovic kaydetti.
Başakşehir grubunda liderliğini sürdürürken 10 puanda kaldı.
İtalyan temsilcisi Fiorentina aldığı galibiyetle 10 puana yükseldi.
Başakşehir grubun son mücadelesinde sahasında İskoçya ekibi Hearts ile karşılaşacak.
Fiorentina, Rigas'a konuk olacak.