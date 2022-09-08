Vaduz - Apollon Limassol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Vaduz ile Apollon Limassol, UEFA Avrupa Konferans Ligi E Grubu ilk maçında kozlarını paylaşacak.

Zorlu mücadele RheinPark Stadyumu'nda oynanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı kanal, yayın saati ve muhtemel 11'ler araştırılıyor. Peki, Vaduz - Apollon Limassol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

VADUZ - APOLLON LIMASSOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Vaduz - Apollon Limassol maçı 8 Eylül Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak. Müsabakanın yayıncısı bulunmuyor.