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Vaduz - Apollon Limassol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ilk maç heyecanları başlıyor. E Grubu'nda Vaduz sahasında Apollon Limassol'ü ağırlayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Vaduz - Apollon Limassol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2022 Perşembe 10:50 Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2022 Perşembe 11:10
Vaduz - Apollon Limassol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Vaduz ile Apollon Limassol, UEFA Avrupa Konferans Ligi E Grubu ilk maçında kozlarını paylaşacak.

Zorlu mücadele RheinPark Stadyumu'nda oynanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı kanal, yayın saati ve muhtemel 11'ler araştırılıyor. Peki, Vaduz - Apollon Limassol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

VADUZ - APOLLON LIMASSOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Vaduz - Apollon Limassol maçı 8 Eylül Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak. Müsabakanın yayıncısı bulunmuyor.

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