Rapid Wien - Vaduz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Rapid Wien - Vaduz maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Rapid Wien ile Vaduz karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorları ve sosyal medyada merak ediliyor. Peki, Rapid Wien - Vaduz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RAPID WIEN - VADUZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rapid Wien - Vaduz maçı 25 Ağustos Perşembe günü saat 22:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.