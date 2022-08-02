Başakşehir ile Konyaspor'un Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

Türkiye'yi bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsil eden Medipol Başakşehir ile arabam.com Konyaspor, 2. ön eleme turunu başarıyla geçerek 3. ön eleme turuna yükselmişti.

Medipol Başakşehir'in İzlanda'nın Breidablik, arabam.com Konyaspor'un ise Lihtenştayn'ın Vaduz takımını 3. eleme turunda elemesi halinde üst turdaki rakibi belli oldu.

Konyaspor, Vaduz'u elemesi halinde Konferans Ligi play-off turunda Neftçi-Rapid Wien eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.



Başakşehir ise, Breidablik'i elemesi halinde Konferans Ligi play-off turunda Lillestrom-Royal Antwerp eşleşmesinin galbiiyle karşı karşıya gelecek.