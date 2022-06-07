Konyaspor'dan 5 imza birden

Ülkemizi UEFA Konferans Ligi'nde temsil edecek olan Konyaspor, transfere hızlı girdi. Sporting'den orta saha Paz, sağ bekler Sivasspor'dan Ahmet Oğuz, Altay'dan Cebrail Karayel, Riejka'dan sağ kanat Muric ve orta saha Pavicic'i alan Anadolu Kartalı, 5 isme daha imza attırmaya hazırlanıyor. Portekiz ekibi Estrela'dan 22 yaşındaki orta saha Pinto, Porto'dan İspanyol golcü Martinez, Kayserispor'dan 26 yaşındaki sol bek Yasir Subaşı, Yeni Malatyaspor'dan 26 yaşındaki sağ kanat Mustafa Eskihellaç ve şampiyon Trabzonspor'dan da 24 yaşındaki stoper Hüseyin Türkmen ile de imza aşamasına geldi.

BUNLAR ÇİLEK TRANSFER

Konyaspor'da, Başkan Fatih Özgökçen'in de daha önce "Taraftarımızın beklediği tabiri caizse 'çilek transfer' dedikleri transferler varmış. İnşallah onlar da kısa sürede gerçekleşecek" dediği 'çilek transferler' yola çıktı. Martinez, Porto'da 37 maçta 7 gole imza attı. Pinto, Estrela Amadora'da 34 maçta 14 kez ağları sarstı. Yerlilerden Eskihellaç; 32 maçta 3 gol, 3 asist, Türkmen; 15 maçta 1 gol, 1 asist ve Subaşı; 18 maçta 1 asist katkısı sağladı.

MURiC&PAViCiC KONYA'DA

Konyaspor, Hırvatistan'ın Rijeka takımından 26 yaşındaki sağ kanat Muric ve 28 yaşındaki orta saha Pavicic'le 3 yıllık sözleşme imzaladığını sosyal medya hesabından bir videoyla duyurdu. Geçtiğimiz sezon forma giydiği 37 karşılaşmada 12 gol, 10 asist katkısı sağlayan Muric,Hırvatistan'ın A Milli Takım hariç tüm alt yaş kategorilerinde ter döktü. 28 yaşındaki maestro Pavicic ise D.Zagreb alt yapısında futbol kariyerine başladı. Ülkesi dışına daha önce hiç çıkmayan tecrübeli maestro, bu sezon boy gösterdiği 39 maçta 5 gol, 6 asist katkısı sağladı.