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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finale son adım

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor. Son 16 turu rövanş maçları 17 Mart Perşembe günü TSİ 20.45'te başlayıp 23.00 maçlarıyla devam edecek.

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2022 Çarşamba 10:48
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finale son adım

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2021-2022 sezonu son 16 turu rövanş maçları 17 Mart Perşembe günü oynanacak.

Bu sezon ilk kez düzenlenen Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında son 16 turu rövanşı, yarın 8 maçla tamamlanacak.

SON 16 TURU RÖVANŞ MAÇLARININ (TSİ) PROGRAMI ŞÖYLE:

20.45 Basel (İsviçre) - Olimpik Marsilya (Fransa) (1-2)

20.45 Rennes (Fransa) - Leicester City (İngiltere) (0-2)

20.45 Kopenhag (Danimarka) - PSV (Hollanda) (4-4)

20.45 AZ Alkmaar (Hollanda) - Bodo/Glimt (Norveç) (1-2)

23.00 Gent (Belçika) - PAOK (Yunanistan) (0-1)

23.00 Roma (İtalya) - Vitesse (Hollanda) (1-0)

23.00 LASK (Avusturya) - Slavia Prag (Çekya) (1-4)

23.00 Feyenoord (Hollanda) - Partizan (Sırbistan) (5-2)

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