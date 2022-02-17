Haberler Konferans Ligi 📺Leicester City Randers maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler ve daha fazlası...

📺Leicester City Randers maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler ve daha fazlası...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan başlıyor... İngiltere Premier Lig takımlarından Çağlar Söyüncü'lü Leicester City sahasında Danimarka temsilcisi Randers'ı konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi maçın yayın bilgileri aratılıyor. Peki, Leicester City Randers maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler ve daha fazlası...

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2022 Perşembe 11:53
📺Leicester City Randers maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler ve daha fazlası...

🔗CANLI SKOR - Leicester City-Randers maçını takip etmek için tıklayın!

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan bu akşam start alıyor... Leicester City sahasında Danimarka temsilcisi Randers'ı konuk edecek. Kritik mücadelenin yayın bilgileri aratılıyor. Maçta milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün de ilk 11'de forma giymesi bekleniyor.

📆LEICESTER CITY-RANDERS MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Leicester City'nin sahasında Randers'ı konuk edeceği maç bu akşam TSİ 23.00'te başlayacak ancak mücadelenin Türkiye'de yayıncısı bulunmuyor.

📋LEICESTER CITY-RANDERS MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ📋

Leicester City: Ward; Albrighton, Vestergaard, Çağlar, Thomas; Tielemans, Mendy, Dewsbury-Hall; Maddison, Iheanacho, Lookman.

Randers: Carlgren; Kallesoe, Piesinger, Andersson, Kopplin; Kehinde, Johnsen, Lauenborg, Tibbling; Odey, Kamara.

DİĞER
SON DAKİKA: Sadettin Saran'dan 'Fenerbahçe Başkan Adaylığı' açıklaması: Ben söyleyeceğimi söyledim...
SON DAKİKA: Reynmen lakaplı fenomen Yusuf Aktaş'ın hapsi isteniyor! "Bu yaptığınıza sizi pişman edeceğim" sözleri başına dert oldu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor