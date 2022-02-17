📺Leicester City Randers maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler ve daha fazlası...

🔗CANLI SKOR - Leicester City-Randers maçını takip etmek için tıklayın!

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan bu akşam start alıyor... Leicester City sahasında Danimarka temsilcisi Randers'ı konuk edecek. Kritik mücadelenin yayın bilgileri aratılıyor. Maçta milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün de ilk 11'de forma giymesi bekleniyor.

📆LEICESTER CITY-RANDERS MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Leicester City'nin sahasında Randers'ı konuk edeceği maç bu akşam TSİ 23.00'te başlayacak ancak mücadelenin Türkiye'de yayıncısı bulunmuyor.

📋LEICESTER CITY-RANDERS MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ📋

Leicester City: Ward; Albrighton, Vestergaard, Çağlar, Thomas; Tielemans, Mendy, Dewsbury-Hall; Maddison, Iheanacho, Lookman.

Randers: Carlgren; Kallesoe, Piesinger, Andersson, Kopplin; Kehinde, Johnsen, Lauenborg, Tibbling; Odey, Kamara.