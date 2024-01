SURVIVOR YAMAN KELEŞ KİMDİR? Survivor All Star 2024 Yaman Keleş kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

SURVIVOR YAMAN KELEŞ KİMDİR? | Survivor 2024, All Star kadrosuyla yeni sezonda ekranlara geri dönüyor. En çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor'da bu yıl konsept değişti. Mavi ve Kırmızı takımların yanı sıra yarışmacılar Kadınlar ve Erkekler olarak da ayrılırken geçtiğimiz sene deprem sebebiyle Survivor'a katılamayan Keleş, All Star kadrosunda yer alan isimlerden oldu. Peki Survivor Yaman Keleş kimdir? Survivor 2024 All Star Yaman Keleş kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Evli mi, çocuğu var mı?

SURVIVOR ALL 2024 STAR YAMAN KELEŞ KAÇ YAŞINDA, NERELİ, MESLEĞİ NE?

İstanbul Arnavutköy'de yaşayan Yaman Keleş, babasıyla birlikte atölyesinde esnaflık yapıyor. 3 yaşında başlayan hikayesini anlatan Keleş, kekemelik sorunu olduğundan 18 yıl boyunca sustuğunu, artık Survivor ile kendini ifade etmek istediğini söyledi. Acun Ilıcalı'nın da sosyal medya hikayelerinde paylaştığı Yaman Keleş, yazdığı dörtlüklerle izleyicide sempati uyandırdı. "Biz buradan sağsalim adaya kendimizi atabilirsek, daha güçlü, daha özgüvenli olacağız. Survivor bu sene çok da Yaman olacak, görelim bakalım el mi yaman ben mi?" diyerek yarışmada iddiasını ortaya koydu.

YAMAN KELEŞ EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

Yaman Keleş'in bekar olduğu biliniyor.