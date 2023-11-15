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UTKU KARAKAYA KİMDİR? Kaç yaşında ve nereli? Mevkisi ne?

Fenerbahçe, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde forma giyen genç futbolcular Can Bartu Çığır, Utku Karayaka ve Yiğit Evin'i kadrosuna kattı. Can Bartu Çığır ve Yiğit Evin ile birlikte Utku Karayaka ile ilgili bilgiler de arama motorlarında aratılmaya başlandı. Peki, Fenerbahçe'nin yeni transferi Utku Karayaka kimdir? İşte detaylar...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2023 Çarşamba 16:50 Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2023 Çarşamba 17:00
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UTKU KARAKAYA KİMDİR? Kaç yaşında ve nereli? Mevkisi ne?

Fenerbahçe, Gençlerbirliği'nin genç oyuncuları Can Bartu Çığır, Utku Karakaya ve Yiğit Evin'i transfer etti. Türkiye Futbol Federasyonunun resmi sitesindeki lisans bilgi bölümünde, üç oyuncunun da sarı-lacivertli takıma transfer olduğu ve amatör lisanslarının çıktığı bilgisi yer aldı.

Fenerbahçe'yle dört genç oyuncu için anlaştıklarını anlatan Gençlerbirliği Başkan Niyazi Akdaş, "Bir oyuncumuzun kendisi ve ailesi gitmek istemedi. Dolayısıyla Can Bartu Çığır, Utku Karakaya ve Yiğit Evin gitti. Futbolcular için Fenerbahçe'yle 200 bin Euro karşılığında anlaştık. Fenerbahçe bu oyuncuları satarsa sonraki satıştan da pay hakkımız yüzde 15 olarak bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Gençlerbirliği forması giyen üç genç oyuncunun Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından Can Bartu Çığır ve Yiğit Evin ile birlikte Utku Karayaka ile ilgili bilgiler de merak konusu oldu. Peki, Utku Karayaka kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Utku Karayaka'nın boyu kaç gibi bilgileri araştırmaya başladı. İşte Fenerbahçe'nin yeni transferi Utku Karayaka ile ilgili tüm bilgiler...

UTKU KARAYAKA KİMDİR?

Utku Karayaka, 31 Ocak 2008 tarihinde Karabük'te dünyaya geldi. 15 yaşındaki oyuncu, futbola 2017 yılında 5000 Evler altyapısında başladı. Genç futbolcu, 2019 yılında Gençlerbirliği altyapısına transfer oldu. 10 numara pozisyonunda görev yapan Utku Sarıkaya, Fenerbahçe U16 takımının formasını terletecek.

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