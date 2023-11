Antonio Bachour kimdir? Antonio Bachour nereli ve kaç yaşında?

Ekranların sevilen yarışma programlarından MasterChef All Star'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmacılar arasında kıran kırana bir mücadele yaşanırken, MasterChef'in 11 Kasım Cumartesi günü yayınlanan yeni bölümü ünlü bir şefi ağırladı. Ödüllü Pasta şefi Antonio Bachour MasterChef All Star'a konuk oldu. Yarışmaya özel bir tatlı tabağı hazırlayan Bachour ile ilgili bilgiler merak konusu oldu. Peki, Antonio Bachour kimdir? İşte detaylar...

ANTONIO BACHOUR KİMDİR?

Antonio Bachour, Porto Rikolu bir pasta şefidir Johnson & Wales Üniversitesi mezunu olan Bachour, Valrhona aşçılık okulunda eğitim gördü.

2011 yılında Amerika'nın en iyi on pasta şefinden biri seçildi ve ardından 2011 ödülüne aday gösterilerek 2012 Pişirme ve Pastacılık Yenilikçisi Zest Ödülü'nü kazandı. Zagat onu "şekerleme ustası" olarak tanımladı.