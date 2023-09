SOPHIA LOREN KİMDİR? Sophia Loren kaç yaşında? Sophia Loren filmleri

Kızım ve Ben; Dün, Bugün, Yarın, İtalyan Usulü Evlilik, Güneş Çiçekleri, Yolculuk, Özel Bir Gün ve Onca Yoksulluk Varken gibi filmleriyle geniş bir hayran kitlesi edinen ünlü oyuncu Sophia Loren ile ilgili bilgiler arama motorlarında aratılıyor. Vatandaşlar, İsviçre'deki evinde yaşadığı sakatlık nedeniyle ameliyata alınan İtalyan oyuncuyla ilgili bilgileri araştırıyor. Aynı zamanda Sophia Loren'in hayatı ve rol aldığı filmler de araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Sophia Loren kimdir? Sophia Loren kaç yaşında? Sophia Loren'e ne oldu? Sophia Loren yaşıyor mu? İşte Sophia Loren ile ilgili tüm bilgiler...

SOPHIA LOREN KİMDİR?

Sofia Costanza Brigida Villani Scicolone 20 Eylül 1934'te dünyaya gelmiş profesyonel olarak bilinen adıyla Sophia Loren İtalyan oyuncudur. Amerikan Film Enstitüsü tarafından Klasik Hollywood sinemasının en büyük kadın yıldızlarından biri olarak nitelendirilmiştir. Loren, 2022 itibarıyla Hollywood sinemasının Altın Çağı'ndan hayatta kalan son büyük yıldızlardan biridir ve AFI'nin listesinde yaşayan tek kişidir.

Bir güzellik yarışmasına katıldıktan sonra oyunculuk dersleri almaya teşvik edilen Loren, 1950 yılında on altı yaşındayken sinema kariyerine başladı. On yılın başlarında, 1956'da Paramount'la yaptığı beş filmlik sözleşme uluslararası kariyerini başlatana kadar birkaç küçük rolde yer aldı. Bu dönemde oynadığı filmler arasında The Pride and the Passion, Houseboat ve It Started in Naples gibi filmler bulunmaktadır.

Loren, Vittorio De Sica'nın yönettiği Kızım ve Ben (1960) filmindeki Cesira rolüyle En İyi Kadın Oyuncu Akademi Ödülü'nü kazanarak İngilizce olmayan bir dildeki performansıyla Oscar kazanan ilk oyuncu oldu. En İyi Kadın Oyuncu dalında Kızım ve Ben; Dün, Bugün, Yarın (1963); İtalyan Usulü Evlilik (1964, bu filmle ikinci kez Oscar'a aday gösterildi); Güneş Çiçekleri (1970); Yolculuk (1974); Özel Bir Gün (1977) ve Onca Yoksulluk Varken (2020) adlı filmlerle yedi kez David di Donatello Ödülü kazanarak rekoru elinde tutmaktadır. Beş özel Altın Küre (Cecil B. DeMille Ödülü dahil), bir BAFTA Ödülü, bir Laurel Ödülü, bir Grammy Ödülü, Venedik Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Volpi Kupası ve Cannes Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü kazandı. 1991 yılında, yaşam boyu başarılarından dolayı Akademi Onur Ödülü'ne layık görüldü.

1980'lerin başından itibaren Loren filmlerde daha seyrek yer almayı tercih etti. O tarihten bu yana Prêt-à-porter (1994), Daha Hınzır İki Adam (1995) ve Nine (2009) gibi filmlerde rol aldı.

SOPHIA LOREN'E NE OLDU?

İsviçre'deki evinde düşmesi sonrasında, biri uyluk kemiğinde olmak üzere vücudunda çok sayıda kırık oluşan Sophia Loren, acilen hastaneye kaldırıldı.

20 Eylül'de 89 yaşına giren efsanevi İtalyan oyuncunun evinin banyosunda düştüğü, kalçasında bazı kırıkların oluştuğu ve uyluk kemiğinde ameliyat gerektiren ciddi bir kırık olduğu öğrenildi.

Oyuncuya yakın kaynaklar, Loren'in ameliyatının başarılı geçtiğini ve ünlü ismin sağlık durumunun yakından takip edildiğini bildirdi. Oğulları Carlo ve Edoardo'nun hastanede yanında olduğu da gelen bilgiler arasında.

Loren, 26 Eylül'de İtalya'nın Bari kentinde yeni bir restoran açmayı planlıyordu. Bu, onun adını taşıyan dördüncü restoran olacaktı. Oyuncunun aynı zamanda şehirden fahri vatandaşlık alması da planlanmıştı ancak düşüp yaralanması, yakın gelecekteki tüm planların iptal edilmesine neden oldu.

Loren, en son 80. Venedik Film Festivali kapsamında 2 Eylül'de düzenlenen Armani defilesinde kameraların karşısına çıkmıştı.