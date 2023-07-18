Marcel Sabitzer kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Marcel Sabitzer'nun yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, Avusturyalı futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Marcel Sabitzer kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

MARCEL SABİTZER KİMDİR?

Marcel Sabitzer, 17 Mart 1994 yılında Wels, Avusturya'da dünyaya gelmiştir. 177 cm boyundaki Sabitzer, Merkez Orta Saha olarak görev yapmaktadır. 71 kez Avusturya Milli Takımı'nın formasını giymiştir. Admira Villach'ta futbola başlamıştır. Grazer AK, Villach, Austria Wien, Rapid Wien, RB Leipzig, RB Salzburg, Bayern Münih, Manchester United gibi ekiplerde forma giymiştir. 508 maça çıkmıştır ve 126 gol, 82 asist üretmiştir.