Haberler Kimdir Marcel Sabitzer kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Marcel Sabitzer kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Transfer piyasasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Avusturyalı futbolcu Marcel Sabitzer'in yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. Arama motorlarında Marcel Sabitzer ile ilgili araştırma yapanlar, Marcel Sabitzer kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var? gibi ifadelerle oyuncu hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, Marcel Sabitzer kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2023 Salı 11:50 Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2023 Salı 12:20
Marcel Sabitzer kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Marcel Sabitzer'nun yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, Avusturyalı futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Marcel Sabitzer kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

MARCEL SABİTZER KİMDİR?

Marcel Sabitzer, 17 Mart 1994 yılında Wels, Avusturya'da dünyaya gelmiştir. 177 cm boyundaki Sabitzer, Merkez Orta Saha olarak görev yapmaktadır. 71 kez Avusturya Milli Takımı'nın formasını giymiştir. Admira Villach'ta futbola başlamıştır. Grazer AK, Villach, Austria Wien, Rapid Wien, RB Leipzig, RB Salzburg, Bayern Münih, Manchester United gibi ekiplerde forma giymiştir. 508 maça çıkmıştır ve 126 gol, 82 asist üretmiştir.

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