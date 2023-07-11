DURU NAYMAN KİMDİR? | GS'li basketbolcu Duru Nayman nereli, kaç yaşında? | Biyografisi ve kariyeri...

DURU NAYMAN KİMDİR? | 23 numaralı forma ile Guard pozisyonunda yer alan Duru Nayman, son zamanlarda en sık araştırılan sporcular arasında yerini aldı. Eskiden Fenerbahçe'de de oynayan ve kariyerindeki başarısıyla adından çokça söz ettiren Nayman hakkında sorgulanan Duru Nayman kimdir? GS'li basketbolcu Duru Nayman nereli, kaç yaşında? konularını sizler için derledik.

DURU NAYMAN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

2005 doğumlu Galatasaray Kadın Basketbol takımında 23 numaralı forma ile Guard pozisyonunda oynayan Türk sporcu Duru Nayman, 18 yaşındadır.

Galatasaray kadın basketbol altyapıda oynayan Duru Nayman, geçmişte Fenerbahçe'de forma giymiştir.