Diego Valdes kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Diego Valdes'in yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, yıldız futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Diego Valdes kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

DİEGO VALDES KİMDİR?

Diego Valdes, 30 Ocak 1994 yılında Puente Alto, Şili'de dünyaya gelmiştir. 179 cm boyundadır. On numara olarak görev yapmaktadır. Şili Milli Takımı'nda 26 kez forma giymiştir. 6.50 milyon euro piyasa değeri bulunan Diego Valdes, sağ ayaklıdır. 339 maçta 69 gol 70 asist üretmiştir.