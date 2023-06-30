Haberler Kimdir Simon Banza kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Simon Banza kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Transfer piyasasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Fransız futbolcu Simon Banza'nın yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. Arama motorlarında Simon Banza ile ilgili araştırma yapanlar, Simon Banza kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var? gibi ifadelerle oyuncu hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, Simon Banza kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2023 Cuma 13:40 Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2023 Cuma 13:50
Simon Banza kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Simon Banza'nın yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, Fransız futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Simon Banza kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

SIMON BANZA KİMDİR?

Simon Banza, 13 Ağustos 1996 yılında Creil, Fransa'da dünyaya gelmiştir. 189 cm boyundaki Simon Banza, Braga forması giymektedir. Santrafor olarak görev yapan Simon Banza, 47 maçta 14 gol 10 asist ile sezonu tamamlamıştır. Lens altyapısında yetişen Banza, Beziers, Titus Petange, Famalicao, Braga gibi ekiplerde oynamıştır.

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