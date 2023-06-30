Jonathan Bamba kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Jonathan Bamba'in yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, Fildişili futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Jonathan Bamba kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

JONATHAN BAMBA KİMDİR?

Jonathan Bamba, 26 Mart 1996 yılında Altfortville, Fransa'da dünyaya gelmiştir. Fildişi Sahili uyruklu Jonathan Bamba, 175 cm boyundadır ve kanat oynamaktadır. St-Etienne, Paris FC, VV St. Truiden, Angers ve Lille formaları giymiştir. Bu sezon 35 maçta 6 gol 7 asist üretmiştir.