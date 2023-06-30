Haberler Kimdir Jonathan Bamba kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Jonathan Bamba kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Transfer piyasasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Fildişili futbolcu Jonathan Bamba'nın yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. Arama motorlarında Jonathan Bamba ile ilgili araştırma yapanlar, Jonathan Bamba kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var? gibi ifadelerle oyuncu hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, Jonathan Bamba kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2023 Cuma 11:34 Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2023 Cuma 12:00
Jonathan Bamba kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Jonathan Bamba'in yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, Fildişili futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Jonathan Bamba kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

JONATHAN BAMBA KİMDİR?

Jonathan Bamba, 26 Mart 1996 yılında Altfortville, Fransa'da dünyaya gelmiştir. Fildişi Sahili uyruklu Jonathan Bamba, 175 cm boyundadır ve kanat oynamaktadır. St-Etienne, Paris FC, VV St. Truiden, Angers ve Lille formaları giymiştir. Bu sezon 35 maçta 6 gol 7 asist üretmiştir.

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