Gabigol kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Gabigol'ün yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, Brezilyalı futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Gabigol kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

GABİGOL KİMDİR?

Gabigol, (Gabriel Barbosa), 30 Ağusatos 1996 yılında Brezilya'da dünyaya gelmiştir. 178 cm boyundaki yıldız golcü forvet olarak görev yapmaktadır. Flamego forması giyen Gabigol, 33 maçta 16 gol 3 asist üretmiştir. Brezilya Milli Takımı ile 18 maça çıkan Gabigol, 5 gol kaydetmiştir.