Haberler Kimdir Gabigol kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Gabigol kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Transfer piyasasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Brezilyalı futbolcu Gabigol'ün yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. Arama motorlarında Gabigol ile ilgili araştırma yapanlar, Gabigol kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var? gibi ifadelerle oyuncu hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, Gabigol kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2023 Pazartesi 15:50 Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2023 Pazartesi 16:00
Gabigol kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Gabigol'ün yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, Brezilyalı futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Gabigol kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

GABİGOL KİMDİR?

Gabigol, (Gabriel Barbosa), 30 Ağusatos 1996 yılında Brezilya'da dünyaya gelmiştir. 178 cm boyundaki yıldız golcü forvet olarak görev yapmaktadır. Flamego forması giyen Gabigol, 33 maçta 16 gol 3 asist üretmiştir. Brezilya Milli Takımı ile 18 maça çıkan Gabigol, 5 gol kaydetmiştir.

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