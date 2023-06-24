Haberler Kimdir Luka Jovic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Luka Jovic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Transfer piyasasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Sırbistanlı futbolcu Luka Jovic'in yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. Arama motorlarında Luka Jovic ile ilgili araştırma yapanlar, Luka Jovic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var? gibi ifadelerle oyuncu hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, Luka Jovic kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2023 Cumartesi 16:30 Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2023 Cumartesi 16:40
Luka Jovic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Luka Jovic'in yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, Sırbistanlı futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Luka Jovic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

LUKA JOVİC KİMDİR?

Luka Jovic, 23 Aralık 1997 yılında dünyaya gelmiştir. Sırbistan uyrukludur. 182 cm boyunda ve forvettir. Sırvistan Milli Takımı ile 30 maça çıkarak 10 gol katkısı sunmuştur. Fiorentina forması giymektedir. Bu sezon 50 maça çıkmıştır ve 13 gol 5 asist üretmiştir. Kızılyıldız altyapısında yetişen Luka Jovic, Apollon Limassol, Benfica, Eintracht Frankfurt, Real Madrid, Fiorentina gibi ekiplerde forma giymiştir.

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