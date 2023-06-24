Luka Jovic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Luka Jovic'in yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, Sırbistanlı futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Luka Jovic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

LUKA JOVİC KİMDİR?

Luka Jovic, 23 Aralık 1997 yılında dünyaya gelmiştir. Sırbistan uyrukludur. 182 cm boyunda ve forvettir. Sırvistan Milli Takımı ile 30 maça çıkarak 10 gol katkısı sunmuştur. Fiorentina forması giymektedir. Bu sezon 50 maça çıkmıştır ve 13 gol 5 asist üretmiştir. Kızılyıldız altyapısında yetişen Luka Jovic, Apollon Limassol, Benfica, Eintracht Frankfurt, Real Madrid, Fiorentina gibi ekiplerde forma giymiştir.