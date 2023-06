MASTERCHEF EBRU KİMDİR? | Masterchef Ebru Has nereli, kaç yaşında? Mesleği ne?

MASTERCHEF EBRU KİMDİR? | En sevilen yarışma programları arasında yer alan Masterchef, yeni sezona en lezzetli yemeklerle giriş yapmaya hazırlanıyor. MasterChef 2023'te jüri koltuğunda aynı isimler yer alırken yarışmacılardan Ebru Has, arama motorlarında en çok sorgulanan isimler arasında yer aldı. Peki Masterchef Ebru Has kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi? İşte merak edilenler...

MASTERCHEF EBRU HAS NERELİ, KAÇ YAŞINDA? MESLEĞİ NE?

MasterChef 2023'te dikkat çekecek bir diğer isim de Ebru Has oldu. Ebru Has, 28 yaşındadır. Memleketi Bolu olan Ebru Has yarışmaya Balıkesir'den katılacak. Aşçılık yapan yarışmacının voleybol geçmişi de bulunuyor.