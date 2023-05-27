Haberler Kimdir RODRIGO BECAO KİMDİR? | Rodrigo Becao kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Nereli?

RODRIGO BECAO KİMDİR? | Rodrigo Becao kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Nereli?

Fenerbahçe ile adı anılan Rodrigo Becao, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Rodrigo Becao'nun hayatı, kariyeri ve özellikleri araştırılıyor. Peki, Rodrigo Becao kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Nereli?

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2022 Cuma 23:30 Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2023 Cumartesi 14:03
RODRIGO BECAO KİMDİR? | Rodrigo Becao kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Nereli?

Fenerbahçe transfer hedefi olan Rodrigo Becao sosyal medya ve arama motorlarında sık sık araştırılıyor. Futbolseverler, Rodrigo Becao'nun kariyeri ve hayatı hakkında detayları araştırıyor. Peki, Rodrigo Becao kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımlarda oynadı?

RODRIGO BECAO KİMDİR?

Rodrigo Becao, 19 Ocak 1996 yılında Brezilya'nın Salvador kentinde dünyaya gelmiştir. 191 cm boyundaki futbolcu, stoper mevkisinde oynamaktadır. Sağ ayağını kullanan Rodriho Becao, Udinese forması giymektedir. Becao, 2021-2022 sezonunda 36 maçta süre alırken, 2 gol 1 asist kaydetmiştir.

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