Haberler Kimdir Mehmet Yeşil kimdir, nereli ve kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? Mehmet Yeşil hangi pozisyonda oynuyor?

Mehmet Yeşil kimdir, nereli ve kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? Mehmet Yeşil hangi pozisyonda oynuyor?

Son zamanlarda ismi Galatasaray'la birlikte anılan genç yetenek Mehmet Yeşil, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Halihazırda İstanbulspor'da forma giyen Yeşil hakkında arama motorlarında Mehmet Yeşil kimdir, nereli ve kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? Mehmet Yeşil hangi pozisyonda oynuyor? sorularının cevabı araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2023 Salı 12:01 Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2023 Salı 12:30
Mehmet Yeşil kimdir, nereli ve kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? Mehmet Yeşil hangi pozisyonda oynuyor?

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın, stoper bölgesine İstanbulspor forması giyen Mehmet Yeşil'i transfer etmek istediği iddiaları üzerine genç yetenek futbolseverler tarafından merak knousu oldu. Futbolcu Hakan Yeşil'in kuzeni olan Mehmet Yeşil hakkında araştırılan Mehmet Yeşil kimdir, nereli ve kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? Mehmet Yeşil hangi pozisyonda oynuyor? sorularının cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

MEHMET YEŞİL KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

İstanbulspor AS takımında Defans-Stoper mevkinde forma giyen 25 yaşındaki Mehmet Yeşil, 31 Mayıs 1998 tarihinde dünyaya gelmiştir. 188 cm boyunda ve kilo olan Mehmet Yeşil, Sağ/Sol ayağını kullanmaktadır.

Yeşil, Erganispor ve Trabzonspor akademilerinin bir gençlik ürünüdür ve 2016 yılında Trabzonspor'un A takımına terfi etmiştir. Trabzonspor ile ilk profesyonel maçına 19 Mayıs 2016'da Süper Lig'de Kasımpaşa'ya 6-0 mağlup olmuştur. 2016 yazında TFF 1. Lig'de İstanbulspor'a transfer oldu. Ocak 2019'da Ofspor'a kiralık olarak katıldı. İstanbulspor'un 17 yıl sonra ilk kez 2021-22 sezonunda yükselmesine yardımcı oldu. İstanbulspor'un Süper Lig'e dönüşünde başladı.5 Ağustos 2022'de Trabzonspor'a 2-0 sezon açılış mağlubiyetinde.

MEHMET YEŞİL HANGİ POZİSYONDA OYNUYOR?

İstanbulspor AS takımında Defans-Stoper mevkinde oynayan Yeşil, bu sezon ilk 11'de 24 maça çıkarak 8 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Mehmet Yeşil, bu sezon 3 asist ve 1 gol katkısı ile oynamaktadır.

MEHMET YEŞİL HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

  • 19/20
    İstanbul U21
  • 18/19
    Ofspor
  • 18/19
    İstanbul U21
  • 17/18
    İstanbul U19
  • 16/17
    Trabzonspor U21
  • 16/17
    Trabzonspor
  • 15/16
    Trabzonspor U19
  • 15/16
    Trabzonspor U21
  • 15/16
    Trabzonspor U19
  • 14/15
    Trabzonspor U17
  • 13/14
    Trabzonspor U16
  • 12/13
    Erganispor Alt

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