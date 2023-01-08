Haberler Kimdir ÖMER DİZİSİNİN REŞAT'I KİMDİR? | Barış Falay kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Barış Falay evli mi, burcu, boyu, kilosu...

ÖMER DİZİSİNİN REŞAT'I KİMDİR? | Barış Falay kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Barış Falay evli mi, burcu, boyu, kilosu...

Başrollerini Selahattin Paşalı, Bahadır Gökçe ve Barış Falay'ın paylaştığı Star TV ekranlarının yeni sezon dizisi Ömer, daha ilk bölümüyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Konusuyla olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da oldukça beğenilen dizinin başrollerinden Barış Falay'ın gerçek hayatta kim olduğu ise en sık araştırılan konular arasında yerini aldı. Peki Ömer dizisinin Reşat'ı kimdir? Barış Falay kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Barış Falay evli mi, burcu, boyu, kilosu ve tüm merak edilenler haberimizde...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2023 Pazar 14:00 Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2023 Pazar 14:30
ÖMER DİZİSİNİN REŞAT'I KİMDİR? | Barış Falay kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Barış Falay evli mi, burcu, boyu, kilosu...

Yıllar sonra terk ettiği mahallesine geri dönen Gamze ve Ömer'in tüm imkânsızlıklara rağmen süren aşklarını konu edinen Ömer dizisinde, baş karakter Reşat'ı canlandıran Barış Falay'ın gerçek hayatı merak konusu oldu. Yaşadığı mahallenin cami hocası olan ve kendisinin onaylamadığı bir evlilik yapan kızı Emine ile görüşmezken, küçük oğlu Ömer'in tutulduğu aşka da karşı çıkan Reşat'ı canlandıran Barış Falay'ın kim olduğunu araştıranlar arama motorlarında Barış Falay kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Barış Falay evli mi, burcu, boyu, kilosu kaç? sorgulamaları yapıyor. Detaylar haberimizde...

BARIŞ FALAY KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, MESLEĞİ NE?

Barış Falay, 9 Nisan 1972 tarihinde Balıkesir'in Edremit ilçesinde dünyaya gelen 51 yaşındaki Barış Falay, babasının memuriyeti dolayısıyla Ankara, Diyarbakır gibi birçok ilde yaşadı. Kocatepe Mimar Kemal Lisesi'nin ardından Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Çeşitli özel tiyatrolarda ve Ankara Devlet Tiyatrosu'nda 2 yıl çalıştıktan sonra, 1997 yılında kuruluş sınavıyla beraber Kocaeli Şehir Tiyatrosu sanatçısı oldu. Hamlet ile başlayan tiyatro serüveni; Üç Kuruşluk Opera, Misafir, Kamyon, Roberto Zucco, Kırmızı Yorgunları, Aziznâme, Barış, Bahar Noktası, Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz, Karar Kimin ve daha birçok oyunda oynayarak sürdü.

Deniz Kızı Masalı ve Bir Yaz Gecesi Rüyası adlı oyunları yönetti. Tiyatronun bünyesindeki Tiyatro Okulu'nda eğitmenlik yaptı. 2015 Aralık ayında Kocaeli Şehir Tiyatroları'ndaki görevinden ayrıldı.

Tatlı Hayat, Yarım Elma, Dadı gibi sit-com'larda ufak rollerde canlandırdığı başarılı karakterler ile dizi kariyerine atılan Barış Falay ilk yükselişini Aliye adlı dizide canlandırdığı "Mücahit (Müco)" karakteriyle yapmıştır. 2009-2011 yılları arasında yayımlanan Ezel dizisinde "Ali Kırgız (Kerpeten Ali)" rolünü canlandırmıştır. Bu rol ile birçok kişinin beğenisini kazanan Barış Falay "Magazin Gazetecileri Derneği" tarafından "En İyi Erkek Oyuncu" seçilmiştir. Oyuncu, 2011-2012 yılları arasında yayımlanan Al Yazmalım dizisinde "Cemşid" rolünü oynamıştır. 2013'ten 2015'e kadar süren Medcezir dizisinde "Selim Serez" rolünü canlandırmıştır. Ardından Endemol Yapım imzalı Paramparça dizisinde "Harun Erguvan" karakterini canlandırmıştır.

Son olarak, Menajerimi Ara dizisinde "Kıraç Özdal" karakterini canlandırdı.

BARIŞ FALAY EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR M?

Oyuncu Esra Ronabar ile 7 Temmuz 2006 tarihinde evlenen Barış Falay'ın "Rüzgar Mavi" (d. 2009) adında bir oğlu vardır.

BARIŞ FALAY BURCU, BOYU, KİLOSU KAÇ?

1,74 metre boyundaki ve 71 kg ağırlığındaki Barış Falay'ın burcu koçtur.

ÖMER DİZİSİNİN REŞAT'I KİMDİR?

Yaşadığı mahallenin cami hocası olan Reşat, kendisinin onaylamadığı bir evlilik yapan kızı Emine ile görüşmezken, küçük oğlu Ömer'in tutulduğu aşka karşı çıkar. Reşat, oğlu Ömer'in, evlenip ayrılmış ve çocuğu olan Gamze'ye aşkını kendisine itiraf edince bu ilişkiyi kabul etmez. Oğlunu Gamze'den koparmak isteyen Reşat Ademoğlu, Ömer'i uygun gördüğü bir kızla evlendirme hazırlıklarına girişir.

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