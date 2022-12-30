ERKAN ÖZDAMAR KİMDİR? | Erkan Özdamar kimdir? Kaç yaşında? Mesleği ne?

Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta maçında yaşanan hakem hatası gündemdeki yerini korurken, maçın hakemi Erkan Özdamar'ın yaşamı ve kariyeri de araştılan konular arasında yer alıyor. Peki, Erkan Özdamar kimdir, kaç yaşında, nereli ve mesleği ne? Erkan Özdamar hangi takımlı? İşte detaylar...

ERKAN ÖZDAMAR KİMDİR?

Erkan Özdamar, 1988 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Başkent Üniversitesi'nde Spor Bilimleri bölümünden mezun olan Erkan Özdamar, yüksek lisansını da aynı üniversitede yaptı. Dans eğitmenliği yapan Erkan Özdamar, uluslararası Spor ve Dans Eğitmenliği sertifikalarına sahiptir. TFF'nin Ankara bölgesi hakemlerinden Erkan Özdamar, 2020 -2021 sezonunda Süper Lig'de hakemlik görevi verilmeye başladı.