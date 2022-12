Gökhan Özen kalp krizi geçirdi! | Gökhan Özen kimdir, kaç yaşında nereli? – Gökhan Özen sağlık durumu nasıl?

2000'li yılların başında Duman Gözlüm şarkısıyla başarılı bir çıkış yakalayan ve devamında yaptığı Civciv isimli parçayla Türk müziğinin sevilen isimleri listesinde ilk sıralara adını yazdıran Gökhan Özen sevenlerini endişelendirdi. Bir süredir magazin gündeminden uzak kalan ve ABD'nin Los Angeles eyaletinde ikamet eden ünlü şarkıcının evinde kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Kötü haberin kısa sürede yayılmasıyla Gökhan Özen kimdir, kaç yaşında nereli, evli mi, çocuğu var mı? – Gökhan Özen sağlık durumu nasıl? soruları da en sık aratılanlar listesine girdi. İşte Gökhan Özen hakkında merak edilenler...

GÖKHAN ÖZEN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA NERELİ?

1979 yılı Kasım ayında Ankara'da doğan, tam adıyla Ahmet Gökhan Özen, aslen Trabzon Beşikdüzülüdür. 43 yaşındaki şarkıcı dört kişilik bir çekirdek ailenin son üyesidir. Ağabeyiyle arasında iki yaş vardır. İlk ismi olan "Ahmet", dedesinin (annesinin babası) ismidir. Gökhan Özen, 6 yaşında Ankara Devlet Opera ve Balesi Çocuk Korosu imtihanlarında yüksek başarı göstererek ilk müzik eğitimine burada çok sesli koroda başlamıştır. Dünya çapında klasikleşmiş opera eserlerini 3 sene boyunca gerek yurt içinde gerekse yurt dışında birçok kez koro ile birlikte sahnede sergiledi. Aynı zamanda Ankara Radyosu'nda da eğitim almıştır.

Ankaralı annesi Tülay Nadire Özen, arkeolog, Trabzonlu babası Osman Nuri Özen ise makina yüksek mühendisidir. Ağabeyi; Özgehan Özen, şehir ve bölge plânlama alanı mezunudur ve ODTÜ'de öğrencilere eğitim vermektedir.

16 yaşındayken, 1996/1997 yılında radyo programcılığına başlayan Gökhan Özen, "Gökhan Özen'le Canlı Canlı" adını verdiği yayınlarına 4 yıl boyunca devam etmiştir. Radyo yayınlarında istek parçaları gitar eşliğinde canlı canlı seslendirdiği müzik programıyla tanınmaya başlanmıştır. İlk olarak Radyo Tatlıses'te başladığı yayın hayatında daha sonra Best Fm'e transfer olmuştur. Burada yaptığı yayınlarla dikkatleri üzerine çekmiştir. Gördüğü ilgi sebebiyle, Best Fm'in tv kanalı Best Tv'de ekranda sunumlar yaparak daha bir ilgi odağı olmuş ve bu sayede albüm teklifleri almıştır. Milenyumda radyo ve tv yayınlarına devam eden Özen, ilk albümünü piyasaya sürmüştür.

2000 yılında Özelsin isimli ilk albümünü piyasaya çıkardı ve sadece 1 video klip "Üşüyorum"(üşüyorum ödünç ver ellerini) ile uzun yıllar boyunca satışı devam etti ve tirajı yarım milyon satış rakamına ulaştı. Albümdeki bütün besteleri "Özen" yapmıştır. Toplam 7 şarkının sözleri de kendisinindir. Bu albüm içerisinde, günümüzde hâlâ dinlenilen; "Dayanamam"(bir seni unutmadım, yıllardır), "Yüreğinden Uzaklarda"(olmuyor, bir tanem), "Nerdesin"(nerdesin, bu akşamlar sensiz olmuyor), "Özel Kız"(sen çok özel bir kızsın), "Aşkım"(aşkım, yüreğine talibim) gibi klipsiz hit olmuş şarkıları barındırmaktadır. Bazı aksaklıklar sebebiyle belki üşüyorum şarkısıyla tam çıkış sağlanamadı ama buna rağmen şarkının nakaratı sloganlaşmıştır.

Ardından 2001 yılında, bütün bestelerin ve aranjelerin kendisine ait olduğu Duman Gözlüm albümü ile Aramazsan Arama, Tabir-i Caizse, Dön Çarem, "Ayaz" gibi hitler çıkardı. Bu albümle de klipsiz hit olmuş şarkılarına yenilerini ekledi. "Duman Gözlüm"(duman gözlüm yaktın beni), "Ezberimsin"(hâlâ benim ezberimsin) klipsiz hitlere örnektir. Albümdeki "Köprü"(yalnızlık nedir bilir misin?) isimli şarkısı zamanının ötesinde şarkılarındandır. Söz müzik, aranje kendisinindir. 2001 senesinde Özen'in ünü ülke sınırlarını aştığında henüz 20 yaşında idi.

2002 yılında ise bu albümdeki şarkıların remixlerinden oluşan Duman Gözlüm remix albüm yayımlanmıştır.

2003 yılında çıkarttığı, içerisinde Her Şeyde Biraz Sen Varsın, "Aman Boşver", gibi şarkılarının bulunduğu Civciv adlı albümü ile satış rekorları kırdı, albümü çıktığı gün itibarıyla 3 günde 300 bin satış rakamına ulaşmayı başarmıştır. Mü-yap'ın Diamond ödülüne layık görülmüştür.[4] Ayrıca bu albümdeki 12 şarkının da söz müzikleri ve çoğu aranje kendisine aittir. Bu albümle de klipsiz hit serisine devam etmiştir: "Beni de Gör Yarabbim"(bir vefasız kulundan dertteyim, kederdeyim), "Masum Kedi"(dolar gözüm ağlarım), "Yemezler"(hadi bana eyvallah), "Bir Veda Hikâyesi"(yapamaz, yaşayamaz bu kalbim sensiz), "Dönemem"(dönemem, bir daha, içim kan ağlasa da) vs. Albümdeki zamanının ötesindeki şarkısı; "Hatırla"(ne kadar uzaksan o kadar yalnızım)'nın söz, müzik, aranjesi bizzat kendisinindir.

21 yaşında çıkardığı bir önceki albümü "Duman Gözlüm" ve 2003'te çıkardığı bu albümle birlikte, albüm satışı milyonları bulan en genç son sanatçı unvanına erişmiştir.

2004 yılında çıkarttığı içerisinde "Sana Yine Muhtacım", "Öyle Büyü ki Kalbimde" "Birtanesisin", "Dayanamam"ın yeni versiyonunun bulunduğu Aslında albümüyle başarısını pekiştirdi. Albümün ismini taşıyan "Aslında"(aslında yok gibi bazen ama var fazlasıyla) şarkısı zamanın ötesindeki şarkılarındandır. Tüm söz ve müzikler Özen'indir. Bu albümdeki bestesi Özen'e ait olan "Mazim Değil"(eskidim kendim kadar) şarkısı 2001 yılında Yaşar tarafından seslendirilmiştir. "Sana Yine Muhtacım" şarkısı klibi çekilmeden önce hit olmuştur.

Aynı yıl, ilk kez bir proje albümüne konuk olmuştur. Kariyerinde önemli yeri olan, birlikte nice hitler oluşturduğu Hakkı Yalçın'ın yazdığı eserlerden oluşan O Şarkılar projesinde "Yalan Mı" isimli şarkıyı coverlamıştır. Klip çekilmediği hâlde albümde en dikkat çeken bu şarkı olmuştur.

2005 yılında kayıtlarını Londra'da yaptığı ve kariyerinde ilk kez İngilizce bir şarkıyı seslendirdiği Londra merkezli dünyaca ünlü starlara sayısız hit parça hazırlamış Ministry Of Sound - Gökhan Özen işbirliği ile içerisinde; sözü müziği Nazan Öncel'e ait olan "Benim İçin N'apardın" şarkısının da bulunduğu Kalbim Seninle - One More Time isimli maxi single[5] çıkardı.

İlk kez, bestesi kendisine ait olmayan bir şarkıyla çıkış yapmıştır.(Benim İçin N'apardın). Şarkının düzenlemesi kendisine aittir. Albümün ismini taşıyan "Kalbim Seninle" şarkısı başyapıtlarındandır. Şarkının sözünü de müziğini de düzenlemesini de kendisi yapmıştır. Ayrıca ilk kez bu projesinde İngilizce bir şarkıya yer vermiştir.(One More Time)

Bu maxi single ile de Mü-yap satış ödülünü aldı. Kariyerindeki ilk singleıdır. Maxi singleı, o yıl içerisinde çıkan çoğu albümden daha fazla satmıştır.

2006 yılında, müzik kariyerinin yanı sıra, gelen dizi tekliflerini değerlendirerek oyunculuğa adım attı. Kendisini bu alanda da kanıtladı. Sevda Çiçeği, başrolünü üstlendiği dizi yaz boyu en çok izlenen dizi oldu. Müzisyen kimliğinin yanına aktörlüğü de eklemiş oldu. Öyle ki, dizisi yazlık olmasına rağmen, beş sene sonra yurt dışına açıldı.

2007 yılında, "Yalan Dünya" isimli dizide ikinci kez başrol üstlendiği sırada; içerisinde "Tövbeliyim", "Ağlamak Sırayla", "İnkâr Etme" gibi parçaların da olduğu ve klipsiz hit serisine yine devam ettiği "Seni Özledim"(bana bi gel desen yolları hiç geçilmemiş sayarım), "Kalsın"(çok teşekkür ederim), "İkimiz de Kaybettik"(bi sevdadan daha fazla) gibi şarkıları bulunduran Resimler & Hayaller albümünü çıkardı.

Bu albümle de müyap satış ödülünü aldı. Albümün ismini taşıyan şarkı Resimler & Hayaller'in söz/müzik/aranjesinin bizzat kendisine ait olmasının yanı sıra, "Gökhan Özen"in sadece pop müzikle sınırlı olmadığının müzikal olarak yelpazesinin genişliğine en büyük kanıt[8] oldu. Özen ilk kez rock soundlu bir şarkıya klip çekmiştir. Öyle ki "Resimler & Hayaller" şarkısı, aşk şarkısı değil dünyevi olduğu tespit edilerek pop&rock soundunu taşımasından ötürü sözüyle, müziğiyle, düzenlemesiyle Türk Müzik tarihinin en başarılı, farklı şarkılarından biri olarak kabul edilmiştir. Bu şarkının sebebine, sosyal medyada sıkça kullanılan hayaller-hayatlar sözü türetilmiştir. Ki Özen, şarkısı yeni çıktığında "resimler" kelimesinin tanımını "yaşanan hayatlar" olarak betimlemiştir. Sanatçının her albümünde farklılık barındıran dünya soundlu birçok şarkısı mevcuttur.

Bu albüme ait olan "Tövbeliyim" şarkısı ise, çıkışının üzerinden geçen 6 yıl sonra, bir ilke imza atmıştır. Şarkı 2013 yılında; İspanya'nın en çok satan Marca gazetesinde[9] yer aldı.

2008 yılında ise içerisinde klipsiz hit olmayı başaran "Öldürür Sevdan"(hatıralar sayfa sayfa) isimli şarkıyı barındıran Bize Aşk Lazım maxi single'ı ile yine herkesin diline şarkılarını dolamayı başardı. Maxi singlenın ismini taşıyan "Bize Aşk Lâzım" şarkısı da klibi çekilmeden hit olmuştur. Bu maxi single ile de Mü-yap satış ödülünü aldı. Yine o yıl içinde çıkan çoğu albümden daha fazla sattı.

2010 yılında Daha Erken single ve Başka albümünü çıkarmıştır. Bu albümde, 6 yaşından beri eğitimini aldığı TSM tarzına yer vermiştir. Daha önce Zeki Müren'in seslendirdiği Türk Sanat Müziği tadındaki "Sen Beni Unut" isimli şarkıyı coverlayarak şarkının keşfedilmesinde büyük bir pay sahibi olmuştur. Şarkı klipsiz hit hâline gelmiştir. Albümdeki "Sitemkâr" şarkısı klip çekilmeden hit olmuştur. Ayrıca bu albüme ait "Aşk Yorgunu" isimli şarkısı, Japonya'nın SKY Perfect TV isimli kanalında yayınlanan, Japonya'nın müzikal şirketlerinden Takarazuka Theather Revue Company'nin "Luna Rossa"[10] isimli müzikalinde yer almıştır. Japon yetkililer Şarkının telif hakları için Özen'le irtibata geçmişlerdir.

2012 yılında, Demet Akalın'ın albümünde bulunan; sözü, bestesi, aranjesi Özen'e ait olan Yıkıl Karşımdan şarkısında ilk kez düet yapmıştır. Ve şarkı bir ilke imza atmıştır. Çıkışının üzerinden 7 yıl geçtikten sonra, şarkı tekrar gündem olmuştur.

2013 yılının en başarılı albümlerinden Milyoner'i sevenleri ile buluşturdu, albümün çıkış şarkısı Budala çok büyük ilgi gördü. Albümdeki Ne Fark Eder isimli slow şarkısı klipsiz olmasına rağmen 2013'ün yaz mevsiminde dahi en çok dinlenen şarkılardan biri oldu. Kariyerinde 2000 - 2013 yılları arasında çıkan 10 albümle neredeyse 5 milyon albüm satışına ulaştı.

Gökhan Özen 2015 yılında ise Maske albümünü sevenlerine sundu albümün çıkış klibi Mis oldu ardından 2.klibi Eski Defter remix yani (ri arenji) 3.klibi Değişir Dünya ve en sonda slow Şarkı Korkak oldu.

Birçok hit şarkıya imza atan Özen, 7 albüm 3 single çıkartmıştır. Çıkartmış olduğu her albüm ile çok satanlar listesine adını yazdırmayı başarmıştır, iki albümü Mü-yap tarafından altın ödüle, 2003'te çıkardığı Civciv albümü ise diamond ödüle layık görülmüştür.

2006 yılında Sevda Çiçeği dizisiyle oyunculuğa ilk adımı atan sanatçı, ikinci dizisi Yalan Dünya dizisinde de 2007 yılında oynamıştır. Aynı zamanda 2009 yılında Süperstar aile yarışmasında jüri üyesi olarak bulundu Özen, fakat hem dizi çekimleri hem albüm nedeniyle ayrılmak zorunda kaldı. 2011 yılında kendi kurduğu Han Medya ile hem prodüktörlüğünü üstlendiği hem de başrol aldığı Yıldız Masalı adlı bir dizi çekildi.

Sanatçı, albümünde yorumladığı hemen hemen tüm şarkılarını söz, müzik, aranje olarak kendisi yapmakta ve hatta başka sanatçılara da şarkı vermektedir.

2021 yılında ''Bi Soğuk, Bi Sıcak'' isimli bir tekli yayınladı. Aynı yılın Temmuz ayında 'Bu Maymunlar' ve 'Aslan Kızım' adında iki şarkı yayınlayacağını duyurmuştur.

GÖKHAN ÖZEN EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

7 Temmuz 2010'da, Mehmet Sevigen'in kızı olan Selen Sevigen ile evlendi. 16 Temmuz 2012'de Ada Deren Özen, 28 Temmuz 2015'te ise Derin Su Özen isimli kız çocukları oldu. Çift, Kasım 2016'da, yazılı bir basın açıklaması yaparak boşandıklarını duyurdu. 2005 yılında Kuaför Mehmet Gülsüm'ün kaçırılarak dövülmesi olayında suçu teşvik nedeniyle 2 ay cezaevinde kaldı.

GÖKHAN ÖZEN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Kalp krizi geçiren şarkıcının sağlık durumuna ilişkin bilgi ilk ağızdan geldi. Kendi Instagram hesabı üzerinden açıklama yapan Gökhan Özen, bir süre müşahede altında tutulmasının ardından taburcu edildiğini belirterek paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Dün gece yarısı Los Angeles'ta evimde geçirdiğim kalp krizi sonrası hastanede bi süre kontrol altında kaldıktan sonra taburcu edildim. Böyle bir haberi sizlerle paylaşmayı istemezdim ama iyi gün var kötü gün var. Bundan sonrasında kontrollere devam edip stresten uzak çok sakin bir hayat yaşamayı planlıyorum. Allaha emanet"