Haberler Kimdir KIZILCIK ŞERBETİ FATİH KİMDİR? | Doğukan Güngör kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Burcu, boyu ve kilosu kaç?

KIZILCIK ŞERBETİ FATİH KİMDİR? | Doğukan Güngör kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Burcu, boyu ve kilosu kaç?

Show TV ekranlarının yeni dizisi Kızılcık Şerbeti daha ilk bölümleriyle milyonlarca seyirciyi ekran başına kilitleyerek reyting rekorları kırarken sevilen dizinin oyuncuları da merak konusu oldu. Seyirciler arama motorlarında Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'inin gerçek hayatta kim olduğunu araştırırken Doğukan Güngör kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Burcu, boyu ve kilosu kaç? sorularının cevabını haberimizde derledik.

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2022 Pazar 17:05
KIZILCIK ŞERBETİ FATİH KİMDİR? | Doğukan Güngör kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Burcu, boyu ve kilosu kaç?

Show TV ekranlarının yeni sezon dizisi Kızılcık Şerbeti, iki farklı hayat tarzını benimseyen ailelerin hayatlarının kesişmesini işlediği konusuyla daha ilk bölümden diziseverleri ekrana kilitledi. Hayat görüşlerinin yanı sıra maddi durumları da iki uç noktada olan ve gerçek bir hikayeden alıntı olduğu belirtilen dizinin oyuncuları da izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki Kızılcık Şerbeti Fatih kimdir? Doğukan Güngör kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Burcu, boyu ve kilosu kaç? İşte tüm merak edilenler...

DOĞUKAN GÜNGÖR KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, MESLEĞİ NE?

1 Temmuz 1996 yılında Ankara'da dünyaya gelen 26 yaşındaki Doğukan Güngör, 2017 yılında Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü'ne girdi. Bu süreçte Othello, Umut, Bizim Köyün Adeti ve Hiç Kimsenin Öyküsü gibi birçok tiyatro oyununda yer aldı.

Daha sonra Harika Uygur'la Chubbuck metodu üzerine çalıştı. İlk olarak 'Meryem' projesinde kamera karşısına geçti ve "Zümrüdüanka" dizisinde Hamit karakterine hayat verdi. Şu anda Kızılcık Şerbeti dizisinde Fatih Ünal karakterini canlandırmaktadır.

DOĞUKAN GÜNGÖR BURCU, BOYU VE KİLOSU KAÇ?

Doğukan Güngör 167 m boyunda ve 70 kilodur. Burcu yengeçtir.

KIZILCIK ŞERBETİ FATİH ÜNAL KİMDİR?

Fatih, Abdullah'ın en küçük oğlu ve babasının en kıymetlisidir. Saygılı, efendi bir kişiliktir. Abisi Mustafa'nın aksine iş konularında daha aktif ve akıllıdır. Doğa'ya aşık olup evlendiğinde, babasının onayını almak onun için önemlidir.

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