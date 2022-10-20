Haberler Kimdir DUY BENİ EKİM KİMDİR? Rabia Soytürk kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

DUY BENİ EKİM KİMDİR? Rabia Soytürk kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

Duy Beni isimli yaz dizisindeki Ekim karakteriyle hayatımıza giren Rabia Soytürk'ün hayatı merak konusu oldu. Bekar bir annenin derslerinde başarılı kızı olarak diziye damga vuran Ekim'in gerçek hayatta kim olduğu da hayranları tarafından araştırılıyor. Peki Duy Beni Ekim kimdir? Rabia Soytürk kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, boyu kaç, kaç kilo? Ayrıntılar haberimizde...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2022 Perşembe 01:39 Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2022 Perşembe 09:14
DUY BENİ EKİM KİMDİR? Rabia Soytürk kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

Televizyon ekranlarında yaz dönemi dizisi olarak başlayan ve geniş bir hayran kitlesine ulaşan Duy Beni dizisinin oyuncuları, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Dizide bekar bir annenin kızını canlandıran ve sevilen başrol Rabia Soytürk'ün gerçekte kim olduğu ise diziyi takip edenlerin en çok araştırdığı konuların başında yer alıyor. İşte Duy Beni'nin Ekim'i Rabia Soytürk hakkında tüm merak edilenler...

RABİA SOYTÜRK KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

11 Mart 1996 tarihinde doğan 26 yaşındaki Rabia Soytürk, Sağlık Koleji hemşirelik bölümü mezunudur. Sadri Alışık Kültür Merkezinde tiyatro ve oyunculuk eğitimi aldı. İlk kez Şahsiyet dizisinde Süveyda karakterini canlandırarak Haluk Bilginer ve Cansu Dere ile çalışma fırsatı yakaladı. Nereli olduğu bilinmeyen Soytürk, Gülperi dizisi ve Özgür Dünya filmi kadrosunda yer aldı. Benim Adım Melek dizisinde Defne karakterine hayat verdi.

Balık burcu olan Rabia Soytürk, 1,66 cm boya ve 52 kg ağırlığa sahiptir.

RABİA SOYTÜRK ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

  • Duy Beni (Ekim, TV Dizisi 2022)
  • Alparslan: Büyük Selçuklu (Karaca, TV Dizisi 2021-2022)
  • Benim Adım Melek (Defne, TV Dizisi 2019-2021)
  • Özgür Dünya (Aslı, Sinema Filmi 2019)
  • Şahsiyet (Süveyda, TV Dizisi 2018)
  • Gülperi (Selen, TV Dizisi 2018-2019)
  • Çukurdakiler (Gülcan, TV Dizisi 2018)

DUY BENİ EKİM KİMDİR?

Çalışan bekar bir annenin kızı olan Ekim'in yüksek notlar almasını sağlayan hızlı bir kavrama gücü ve öğrenme becerisi var. Yaşadığı yoksul mahalleyi asla küçümsemiyor hatta o mahallenin kendisine kattığı gerçek hayatta ayakta kalma gücünü seviyor. Çocukluğundan beri en yakın arkadaşı olan Leyla dışında kimseyle çok samimi değil. En yakın arkadaşının gözleri önünde geçirdiği kaza hayatındaki en büyük travma olacak. Ve Ekim'in buna sebep olanları bulmak amacıyla çıktığı yolculukta yaşayacakları onun kaderini de yeniden yazacak.

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