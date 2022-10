HAYAT BUGÜN DOKTOR SUZAN KİMDİR? | Hazer Ergüçlü kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayan ve daha ilk fragmanıyla bile seyircileri ekran başına kilitleyen Hayat Bugün dizisi hakkında arama motorlarında araştırmalar sürüyor. 19 Ekiğm Çarşamba akşamı ilk bölümüyle ekrana gelen Hayat Bugün dizisinin başrolü Hazer Ergüçlü'nün gerçek hayatı da izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki Hayat Bugün Doktor Suzan kimdir? Hazer Ergüçlü kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Burcu, boyu, kilosu kaç? İşte tüm merak edilenler...

HAZER ERGÜÇLÜ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, MESLEĞİ NE?

1 Ocak 1992'de Kıbrıs'ta doğan 30 yaşındaki oyuncu Hazer Ergüçlü, Lefkoşa Türk Belediyesi'nde gençlere yönelik tiyatro çalışmaları yapan Hazar Ergüçlü, Derviş Zaim'in yönettiği Gölgeler ve Suretler adlı sinema filmiyle profesyonel oyunculuğa adım attı.

7 Eylül 2011 tarihinde Kanal D'de yayınlanmaya başlayan Kuzey Güney adlı dizide canlandırdığı Simay Canay karakteri ile televizyonda görünmeye başladı. Dizinin kadrosunda Kıvanç Tatlıtuğ, Buğra Gülsoy, Öykü Karayel yer almaktadır. Dizi, Haziran 2013'te final yaptı.

2013 yılında Star TV'de yayınlanmaya başlayan Medcezir dizisinde başrollerden biri olarak Eylül Buluter karakterini canlandırdı. Dizinin diğer başrolleri ise Çağatay Ulusoy, Serenay Sarıkaya, Taner Ölmez ve Barış Falay'dır. Dizi, 2015 yılında final yaptı.

Daha sonra Analar ve Anneler dizisinde Kader adlı karakteri canlandırmıştır. Dizinin kadrosunda Sinem Kobal, Okan Yalabık, Metin Akdülger, Binnur Kaya ve Ulaş Tuna Astepe gibi isimler yer almaktadır.

Haziran 2016'da Star TV'de başlayan Yüksek Sosyete dizisinde başrol olarak Cansu Koran karakterini canlandırdı. Dizinin diğer başrolleri ise Engin Öztürk, Meriç Aral, Ozan Dolunay ve Zuhal Olcay'dır.

Kasım 2017'de başlayan Hayat Sırları adlı dizide başrol olarak Seher Kuzgun karakterini canlandırdı. Dizinin diğer başrolleri ise Ekin Koç, Ahmet Mümtaz Taylan, Devrim Yakut ve Olgun Toker'dir

2017 yılında Kar filminde Müzeyyen karakterini canlandırarak büyük beğeni toplayan oyuncu 2018 yılında Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği Ahlat Ağacı filminde ise Hatice karakterine hayat verdi.

2018 yılında dijital içerik platformu olan BluTV'de yayınlanan Dudullu Postası adlı dizide Melis karakterini canlandırdı. Dizinin kadrosunda Taner Ölmez, Güven Kıraç, Bülent Şakrak, Ahmet Rıfat Şungar ve Aslı Bekiroğlu gibi isimler yer almaktadır.

İlk sezonu Aralık 2018'de yayınlanan Netflix yapımı ilk Türk dizisi olan Hakan: Muhafız'da dört sezon boyunca başrollerden biri olarak Zeynep Erman karakterini canlandırdı. Dizinin kadrosunda ise Çağatay Ulusoy, Okan Yalabık, Burçin Terzioğlu, Ayça Ayşin Turan, Taner Ölmez, Engin Öztürk, Funda Eryiğit, Boran Kuzum, Ayşe Melike Çerçi, Miray Daner, Saygın Soysal gibi isimler yer almaktadır.

2019 yılında BBC dizisi olan The Mallorca Files adlı dizide Azra Bolat karakteriyle konuk oyuncu olarak yer aldı.

2020 yılında Reebok markasının reklam yüzü olmuştur.

Kasım 2020'de Show TV'de yayımlanmaya başlayan ve 1 sezon süren Alev Alev dizisinde başrollerden biri olarak bir yangın ile hem fiziksel görünümü hem de hayata bakışı değişen Çiçek Görgülü karakterine hayat verdi. Dizinin kadrosunda Demet Evgar, Dilan Çiçek Deniz, Cihangir Ceyhan, Berkay Ateş ve Zuhal Olcay gibi isimler yer aldı. Dizi, Mayıs 2021'de sona erdi.

Kasım 2021'de Blu TV'de yayınlanan 'The Affair' uyarlaması 'Saklı' dizisinde Aslı karakteriyle başrol oynadı. Dizide başrolde Hazar Ergüçlü'ye Ahmet Rıfat Şungar, Defne Kayalar ve Fırat Çelik eşlik ediyor.

2022 yılında We Are The Walkers markasının yüzü olarak 'Yürüyoruz Dimi' sloganıyla reklam filminde yer aldı.

Hazar Ergüçlü'nün 'Sümbül' rolüyle başrolünde yer aldığı Gönül filmi 10 Ağustos 2022'de Netflix platformunda yayınlandı ve film, yayına girdiği tarihten bu yana ilk haftada 2,5 milyon saat izlenerek Netflix'in dünyada en çok izlenen 10 yapımı arasında yerini aldı.

Hazar Ergüçlü'nün Kubilay Aka ile partner olduğu Love Snack uyarlaması 'Sadece Arkadaşız' dizisi Eylül 2022'de Exxen'de yayınlanacak.

Hazar Ergüçlü, Ulaş Tuna Astepe, Tansel Öngel ve Hande Doğandemir gibi isimleri buluşturan ve Çiğdem Bozali'nin yönetmen koltuğunda oturduğu Hayat Bugün dizisi 'New Amsterdam' dizisinden uyarlanarak 19 Ekim Çarşamba günü Show TV'de yayınlanmaya başladı.

HAZER ERGÜÇLÜ BURCU NE? BOYU, KİLOSU KAÇ?

Oğlak Burcu olan Hazer Ergüçlü 1,68 m boyunda ve 58 kg ağırlığındadır.

HAYAT BUGÜN DOKTOR SUZAN KİMDİR?

Onkoloji anabilim dalı başkanı. Bir zamanlar kendini hastaneye adamış, kanser konusunda çok başarılı bir hekim olsa da pandemi sürecinde yaşadığı büyük bir kayıp yüzünden kendini hastaneden uzaklaştırmış, medyada boy gösteren bir doktor olmayı tercih etmiş. Ancak Barış'ın gelişi ve ona "ya hastane ya medya" seçeneği sunmasıyla o da doktorluğa tekrar aşkla bağlanacak…