Haberler Kimdir Özge Törer kimdir? Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer kaç yaşında? Nereli? Evli mi?

Özge Törer kimdir? Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer kaç yaşında? Nereli? Evli mi?

atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer arama motorlarında sık sık araştırılıyor. Ünlü oyuncu, sosyal medyada ilgiyle takip ediliyor. Özge Törer ile ilgili araştırma yapanlar, Özge Törer kimdir?, Özge Törer kaç yaşında? Özge törer evli mi? Özge Törer (Bala Hatun) nereli? gibi sorgular yapıyor. Peki, Özge Törer kimdir? Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer kaç yaşında? Nereli? Evli mi?

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2021 Perşembe 11:04 Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2022 Çarşamba 12:38
Özge Törer kimdir? Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer kaç yaşında? Nereli? Evli mi?

Atv ekranlarında yayınlanmakta olan Kuruluş Osman dizisinde Bala Hatun karakterini canlandıran Özge Törer hakkında bir çok detay merak ediliyor. Oyunculuğu ve güzelliği ile dikkat çeken Özge Törer kimdir? İşte detaylar...

ÖZGE TÖRER KİMDİR?

Kuruluş Osman dizisinde Bala Hatun'u canlandıran Özge Törer, 1998 yılında İstanbul'da dünyaya doğmuştur. Üniversiteyi Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi Sahne Sanatları Bölümü'nde okumaktadır. Oyunculuk kariyerine Kuruluş Osman dizisi ile başlamıştır. Kuruluş Osman dizisinde Bala Hatun karakterine hayat veren Özge Törer, 1.68 metre boyunda, 56 kilo ve Koç burcudur.

Özge Törer'in rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Kuruluş Osman (Bala Hatun) (TV Dizisi)

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