DILANE BAKWA KİMDİR? | Dilane Bakwa kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? - TRANSFER HABERLERİ

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yerini alan yetenekli futbolcu Dilane Bakwa'nın hayatı araştırılmaya devam ediyor. 20 yaşındaki genç oyuncunun hayatı merak edilenler arasında yerini alırken; Dilane Bakwa'nın kariyerine dair merak edilenler haberimizde...

DILANE BAKWA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

26 Ağustos 2002 tarihinde dünyaya gelen Dilane Bakwa, forvet sol kanat mevkiinde oynamaktadır. 20 yaşındaki futbolcu, 1.79 boyundadır ve 1 Temmuz 2020'den bu yana Bordeaux'ta forma giymektedir. Kariyerinde 22 maça çıkan genç futbolcu, 1 kez fileleri havalandırmıştır.