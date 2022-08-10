Haberler Kimdir AHMETCAN KAPLAN KİMDİR? | Ahmetcan kaç yaşında, nereli, hangi takıma transfer oldu? | Transfer Haberleri

AHMETCAN KAPLAN KİMDİR? | Ahmetcan kaç yaşında, nereli, hangi takıma transfer oldu? | Transfer Haberleri

Avrupa'nın dev kulüplerinden Ajax'ın radarına giren Trabzonspor'un genç oyuncusu Ahmetcan Kaplan'ın kim olduğu, yaşı, mevkiisi ve kariyer hayatı futbolseverler tarafından araştırılmaya başladı.Karadeniz ekibinin genç yıldız Ahmetcan Kaplan için Ajax ile prensipte anlaşma sağladığı belirtilmesinin ardından, Ahmetcan Kaplan'ın hayatı gündemde yerini aldı. İşte Ahmetcan'ın futbol kariyerine dair merak edilenler!

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2022 Çarşamba 09:30 Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2022 Çarşamba 10:00
AHMETCAN KAPLAN KİMDİR? | Ahmetcan kaç yaşında, nereli, hangi takıma transfer oldu? | Transfer Haberleri

Karadeniz temsilcisi Bordo Mavili ekibin genç stoperi Ahmetcan Kaplan için, Hollanda ekibi Ajax'ın ilk olarak 7 milyon euro civarında teklifte bulunduğu öne sürüldü fakat Trabzonspor bu rakamın yükseltilmesini talep etti. Ahmetcan'ın genç ve önemli bir yetenek olduğunun altını çizen Ajax, Bordo Mavili ekibin talep ettiği rakamı kabul etti. Yapılacak görüşmelerin ardından Ahmetcan Kaplan'ın, Ajax'a 5 yıllık imza atacağı gündeme geldi. A Spor'un haberine göre, Karadeniz ekibinin genç yıldızı Ahmetcan Kaplan için Ajax ile prensipte anlaşma sağlandı. İşte Ahmetcan'ın hayatına dair merak edilenler....

AHMETCAN KAPLAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

16 Ocak 2003 yılında Trabzon'da dünyaya gelen Ahmetcan Kaplan, 1.89 boyundadır ve stoper mevkiindedir. Sol ayağını kullanan genç oyuncu aynı zamanda önlibero mevkisinde de görev yapabilmektedir.

Futbol kariyerine 1 Temmuz 2018 tarihinde Trabzonspor alt kadrosunda forma giyerek başlayan futbolcu, ardından Trabzonspor U16 takımına geçmiştir.

22 Ocak 2019 tarihinde Trabzonspor U17 takımına, 4 Ağustos 2020 tarihinde Trabzonspor U19 takımına ve 11 Kasım 2020 tarihinde Trabzonspor ile üç yıllık anlaşma imzadıktan sonra, Trabzonspor U19 takımında forma giymeye başlamıştır.

18 yaşındaki futbolcu ilk kez geçtiğimiz sezon Alanyaspor karşısında Süper Lig'de Trabzonspor forması giymiştir.

Trabzonspor formasıyla 22 resmi maçta boy gösteren ve performansıyla dikkat çeken genç stoper, bu maçlarda 2 gol atarken, 1 de asist yapmıştır.

DİĞER
Avrupa'da dengeyi değiştiren transfer! Barcelona Manchester City'nin yıldızını kadrosuna katıyor...
Meryem Uzerli'den milyon dolarlık poz! Rus kozmetik firmasının reklam çekimleri için tam tamına...
Pjanic sürprizi! Çebi'den şoke eden yanıt
Beşiktaş ayrılığı KAP'a bildirdi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Masterchef Büşra kimdir?
KEREMCEM KİMDİR?
PMYO BAŞVURU SONUÇLARI VE SINAV TARİHİ
KYK YURT VE BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İşte F.Bahçe'de madde madde yapılan hatalar! Crespo, Zajc... İşte F.Bahçe'de madde madde yapılan hatalar! Crespo, Zajc... 09:49
Pjanic sürprizi! Çebi'den şoke eden yanıt Pjanic sürprizi! Çebi'den şoke eden yanıt 09:26
F.Bahçeli genç yetenek 1. Lig'e! F.Bahçeli genç yetenek 1. Lig'e! 09:06
Beşiktaş ayrılığı KAP'a bildirdi! Beşiktaş ayrılığı KAP'a bildirdi! 08:32
Jorge Jesus'tan 'u dönüşü'! İsmail yüksek... Jorge Jesus'tan 'u dönüşü'! İsmail yüksek... 08:26
Joao Pedro'dan müjdeli haber! Joao Pedro'dan müjdeli haber! 08:09
Daha Eski
Hollanda'da gündem Ahmetcan! Dikkat çeken analiz Hollanda'da gündem Ahmetcan! Dikkat çeken analiz 07:38
Transferde bomba patlıyor! Fener'den yılın çalımı Transferde bomba patlıyor! Fener'den yılın çalımı 06:49
Claro Eyüp’te Claro Eyüp’te 00:51
G.Saray'a kötü haber! Yeni takımı resmen açıklandı G.Saray'a kötü haber! Yeni takımı resmen açıklandı 00:40
Kanarya'ya Polonyalı forvet! Kiralık olarak gelecek Kanarya'ya Polonyalı forvet! Kiralık olarak gelecek 00:40
F.Bahçe'den YouTube açıklaması! F.Bahçe'den YouTube açıklaması! 00:39