Haberler Kimdir AMARTEY KİMDİR? | Amartey kimdir? Amartey kaç yaşında ve nereli? Hangi takımlarda oynuyor?

AMARTEY KİMDİR? | Amartey kimdir? Amartey kaç yaşında ve nereli? Hangi takımlarda oynuyor?

Transfer döneminin gelmesiyle birçok isim takımlarımızın gündemine geliyor. Amartey de bu isimlerin başında geliyor. Futbolseverler tarafından sosyal medya ve arama motorlarında araştırılıyor. Amartey'in kariyeri ve özellikleri merak ediliyor. Peki, Amartey kimdir? Amartey kaç yaşında ve nereli? Hangi takımlarda oynuyor?

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2022 Pazar 15:52
AMARTEY KİMDİR? | Amartey kimdir? Amartey kaç yaşında ve nereli? Hangi takımlarda oynuyor?

2022-2023 sezonuna Süper Lig ekipleri hem hazırlık maçları hem transferlerde hazırlıklarını sürdürüyor. Amartey de transfer döneminde gündeme gelen isimlerden biri oldu. Peki, Amartey kimdir? Amartey kaç yaşında ve nereli? Hangi takımlarda oynuyor?

AMARTEY KİMDİR? AMARTEY KAÇ YAŞINDA VE NERELİ? HANGİ TAKIMLARDA OYNUYOR?

Amartey, 21 Aralık 1994 yılında Gana'nın Accra şehrinde dünyaya gelmiştir. 185 cm boyundaki Amartey, stoper oynamaktadır. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City forması giymektedir. Kariyerine International Allies FC takımında başlamoştır. Kariyerinde 230 maça çıkan Amartey, 10 gol 6 asist üretmiştir.

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