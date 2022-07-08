Haberler Kimdir GIUSEPPE PEZZELLA KİMDİR? Kaç yaşında ve nereli? Boyu kaç? Hangi mevkide oynuyor?

GIUSEPPE PEZZELLA KİMDİR? Kaç yaşında ve nereli? Boyu kaç? Hangi mevkide oynuyor?

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Sol bek arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin Parma forması giyen İtalyan futbolcu Giuseppe Pezzella ile anlaştığı öne sürüldü. Futbolseverler, Pezzella'nın Fenerbahçe'ye transfer olacağının konuşulmasının ardından arama motorlarında "Giuseppe Pezella kimdir?", "Giuseppe Pezzella kaç yaşında?", "Giuseppe Pezzella nereli?", "Giuseppe Pezzella'nın boyu kaç?" ve "Giuseppe Pezzella'nın mevkisi ne?" gibi soruları aratıyor. Peki, Giuseppe Pezella kimdir? İşte Fenerbahçe'nin transferi için Parma ile anlaştığı öne sürülen Giuseppe Pezzella ile ilgili tüm bilgiler...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2022 Cuma 20:30 Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2022 Cuma 20:30
GIUSEPPE PEZZELLA KİMDİR? Kaç yaşında ve nereli? Boyu kaç? Hangi mevkide oynuyor?

Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, transferde hareketli saatler yaşanıyor. Watford forması giyen milli golcü Tiago Çukur ile anlaşma sağlayan sarı-lacivertlilerin Parma forması giyen İtalyan sol bek Giuseppe Pezzella'yı da kadrosuna katacağı öne sürüldü. İtalyan basını, sarı-lacivertlilerin Pezzella ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayacağını ve Parma'ya 4 milyon Euro bonservis ödeyeceğini duyurdu. Giuseppe Pezzella'nın Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddialarını güçlenmesinin ardından İtalyan futbolcuyla ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Giuseppe Pezzella kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Boyu kaç? Mevkisi ne? İşte Giuseppe Pezzella ile ilgili tüm bilgiler...

GIUSEPPE PEZZELLA KİMDİR?

Giuseppe Pezzella, 29 Kasım 1997 tarihinde İtalya'nın Napoli kentinde dünyaya geldi. Futbola Monteruscello altyapısında başlayan 24 yaşındaki futbolcu, Palermo altyapısında da forma giydi. Kariyerinde Udinese ve Genoa formalarını da terleten 1.87 boyundaki sol bek, geçtiğimiz sezon kiralık olarak Atalanta'da görev yaptı.

Kariyerinde 165 maça çıkan Pezzella, 5 gol ve 10 asist kaydetti. İtalya Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde 34 kez forma giyen 24 yaşındaki oyuncunun Parma ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor. Giuseppe Pezzella'nın güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro.

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