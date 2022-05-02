Haberler Kimdir Berna Karagözoğlu kimdir? Kaç yaşında, boyu kaç, mesleği ne?

Berna Karagözoğlu kimdir? Kaç yaşında, boyu kaç, mesleği ne?

Henüz oldukça küçük yaşlarda ün kazanan Berna Karagözoğlu'nun son hali şaşkınlık yaratırken, genç yıldızı merak edenler de internet arama motorlarında 'Berna Karagözoğlu kimdir?' sorusunu araşıtıyor. 'Fındık Kurdu' lakabıyla tanınan Berna Karagözoğlu'nun değişimi kendisini yeniden gündem yaptı. Peki Berna Karagözoğlu kaç yaşında, boyu kaç, mesleği ne? İşte cevaplar...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2022 Pazartesi 10:20
Berna Karagözoğlu kimdir? Kaç yaşında, boyu kaç, mesleği ne?

Berna Karagözoğlu geçmiş yıllarda henüz küçük bir çocuk iken katıldığı 'Bir Şarkısın Sen' adlı şarkı yarışması ile ün kazanmış ve ekran başındaki izleyicilerin beğenisini toplamıştı. Yarışmada henüz oldukça küçük yaşlarda boy gösteren Berna Karagözoğlu o dönemde fındık kurdu lakabını aldı.

BERNA KARAGÖZOĞLU KİMDİR?

Günümüzde büyüyen ve genç bir kız olan Berna, geçmiş senelerde bir röportaj'da müzik yaşantısının yanı sıra doktor olmayı hedeflediğini ifade etmişti ancak güncel işi hakkında bilgi bulunmuyor.

BERNA KARAGÖZOĞLU KİMDİR? KAÇ YAŞINDA, BOYU KAÇ, MESLEĞİ NE?

Bir Şarkısın isimli ses yarışmasına küçük yaşlarda katılan Berna Karagözoğlu 1999 yılında dünyaya gelmiştir. Şu anda 23 yaşında olan Berna Karagözoğlu aslen Kastamonu Elyakut Köyü nüfusuna kayıtlıdır. Kastamonu Kuzeykent Anadolu Lisesi'nden mezun olan Berna'nın müziğe olan ilgisi devam etse de güncel mesleği ve boyu bilinmemektedir.

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