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HAMZA AKMAN KİMDİR? Kaç yaşında? Hangi mevkide oynuyor? Hamza Akman Ayhan Akman'ın oğlu mu?

Galatasaray, Rusya - Ukrayna savaşında Ukrayna'da zarar gören çocuklara yardım amacıyla Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile özel maçta karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı takımın altyapısında forma giyen Hamza Akman, A Takım ile ilk kez bir maça çıktı. Hamza Akman'ın Dinamo Kiev ile oynanan maçta forma giymesinin ardından genç futbolcuyla ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Hamza Akman kimdir? Kaç yaşında ve boyu kaç? Hangi mevkide oynuyor? Hamza Akman, Ayhan Akman'ın oğlu mu? Hamza Akman ile ilgili tüm bilgiler haberimizde...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2022 Perşembe 18:54 Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2022 Perşembe 19:35
HAMZA AKMAN KİMDİR? Kaç yaşında? Hangi mevkide oynuyor? Hamza Akman Ayhan Akman'ın oğlu mu?

Galatasaray, Ukrayna'da yaşanan savaştan zarar gören çocuklara yardım için Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile "Barış için maç" sloganıyla İstanbul'da özel bir maç yaptı. Ukrayna ekibi, Nef Stadı'nda oynanan maçtan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Mücadelede dikkat çeken isimlerden biri de Hamza Akman oldu. Maçın 60. dakikasında Arda Turan'ın yerine dahil olan genç futbolcuyla ilgili bilgiler aratılıyor. Peki, Hamza Akman kimdir? Kaç yaşında, nereli ve hangi mevkide oynuyor? Hamza Akman, Galatasaraylı eski futbolcu Ayhan Akman'ın oğlu mu? İşte Hamza Akman ile ilgili tüm bilgiler...

HAMZA AKMAN KİMDİR?

Tam adı Hamza Yiğit Akman olan futbolcu, 27 Eylül 2004 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Galatasaraylı eski futbolcu Ayhan Akman'ın oğlu olan Hamza Akman, futbola 2014 yılında Galatasaray altyapısında başladı. 2020/2021 sezonu başında Galatasaray U19 takımına yükselen 17 yaşındaki futbolcu, 10 numara mevkisinde forma giyiyor.

Bu sezon U19 Süper Lig'de 19 maçta forma giyen genç oyuncu, 19 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi. Türkiye U16 Milli Takımı ile 11, U18 takımıyla ise 2 maça çıkan Hamza Akman'ın Galatasaray ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.

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