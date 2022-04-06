Haberler Kimdir İSAK VURAL KİMDİR? Kaç yaşında, nereli, boyu kaç? Fenerbahçe'den ayrılan İsak Vural'ın mevkisi ne?

İSAK VURAL KİMDİR? Kaç yaşında, nereli, boyu kaç? Fenerbahçe'den ayrılan İsak Vural'ın mevkisi ne?

Futbolseverler, Fenerbahçe'den ayrılan İsak Vural ile ilgili genç futbolcuya dair bilgileri araştırıyor... Peki, İsak Vural kimdir? Kaç yaşında, nereli, boyu kaç? İsak Vural'ın mevkisi ne? Hangi takıma gitti? Fenerbahçe'den ayrılan İsak Vural ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2022 Pazartesi 11:33 Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2023 Cuma 12:39
İSAK VURAL KİMDİR? Kaç yaşında, nereli, boyu kaç? Fenerbahçe'den ayrılan İsak Vural'ın mevkisi ne?

Fenerbahçe, İska Vural'ı Benfica altyapısından transfer etmişti... Vural'ın sarı lacivertlilerden ayrılığı TFF'ye bildirilirken sporseverler, genç futbolcuyla ilgili merak edilenleri araştırmaya başladı. Peki, İsak Vural kimdir? İşte ayrıntılar...

İSAK VURAL KİMDİR?

28 Mayıs 2006 tarihinde İsveç'in Stockholm kentinde dünyaya gelen İsak Vural, futbola Sant Cugat altyapısında başladı. Hammarby IF altyapısında da forma giyen 15 yaşındaki futbolcu, 2018'de Benfica altyapısına transfer oldu. İsak Vural, burada 4 yıl altyapıda top koştururken 2022 yılında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Sarı lacivertliler ile yollarını Nisan 2023'te ayıran İsveçli futbolcu, on numara mevkisinde forma giyiyor.

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