İSAK VURAL KİMDİR? Kaç yaşında, nereli, boyu kaç? Fenerbahçe'den ayrılan İsak Vural'ın mevkisi ne?

Fenerbahçe, İska Vural'ı Benfica altyapısından transfer etmişti... Vural'ın sarı lacivertlilerden ayrılığı TFF'ye bildirilirken sporseverler, genç futbolcuyla ilgili merak edilenleri araştırmaya başladı. Peki, İsak Vural kimdir? İşte ayrıntılar...

⚽İSAK VURAL KİMDİR?

28 Mayıs 2006 tarihinde İsveç'in Stockholm kentinde dünyaya gelen İsak Vural, futbola Sant Cugat altyapısında başladı. Hammarby IF altyapısında da forma giyen 15 yaşındaki futbolcu, 2018'de Benfica altyapısına transfer oldu. İsak Vural, burada 4 yıl altyapıda top koştururken 2022 yılında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Sarı lacivertliler ile yollarını Nisan 2023'te ayıran İsveçli futbolcu, on numara mevkisinde forma giyiyor.